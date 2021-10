Velika čast: Maradonina kuća postala nacionalni spomenik

Manje od godinu dana nakon smrti nogometnog diva Diega Maradone, argentinska vlada proglasila je njegovu rodnu kuću u predgrađu glavnog grada Buenos Airesa nacionalnim spomenikom.

U kući u četvrti Villa Fiorito, koja se nalazi južno od glavnog grada, rođena je zvijezda koja bi u subotu napunila 61 godinu. Riječ je o jednostavnoj kući, koju danas krasi velika slika s likom Maradone, koji nikada nije skrivao da potječe iz skromne obitelji.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Argentines protest to demand justice after the death of soccer legend Diego Armando Maradona, in Buenos Aires A fan of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona uses a cell phone next to tribute banners during a protest to demand justice after the death of the idol, at the Buenos Aires' Obelisk, Argentina March 10, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian AGUSTIN MARCARIAN

Maradona, koji se smatra jednim od najvećih i ujedno najkontroverznijih nogometaša svih vremena, preminuo je 25. studenog 2020. od srčanog udara dva tjedna nakon što je pušten iz bolnice nakon operacije zbog krvarenja u mozgu.

Državno odvjetništvo istražuje slučaj njegovih skrbnika, tvrdeći da je bilo ozbiljnih grešaka, a pod istragom su njegov osobni liječnik, psihijatar i osoblje koje je skrbilo za vrijeme njegovog oporavka.