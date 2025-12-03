Naši Portali
Nevjerojatan rječnik

Večernji list otkriva zašto je Dinamo prijavio Carevića: Ispad je skandalozan!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
03.12.2025.
u 19:00

Vodstvu zagrebačkog kluba smetalo je ponašanje trenera Gorice i komunikacija prema nekim igračima Dinama, prijava je podnesena odmah nakon utakmice, pa Careviću sad prijeti kazna disciplinskog suca

Dinamo je u posljednjoj utakmici 15. kola SuperSport HNL-a pobijedio Goricu rezultatom 2:0, a nakon utakmice puno se pričalo i o incidentu trenera Gorice Marija Carevića, koji je verbalno vrijeđao jednog igrača Dinama, zbog čega je prijavljen i delegatu Ivanu Bračku. 

Vodstvu zagrebačkog kluba smetalo je ponašanje trenera Gorice i komunikacija prema nekim igračima Dinama, prijava je podnesena odmah nakon utakmice, pa Careviću sad prijeti kazna disciplinskog suca.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Saznali smo da je Carević najviše pretjerao u "komunikaciji" s lijevim bekom Dinama Matteom Pérezom Vinlöfom. Dinamovom Šveđaninu Carević je vikao "majmune" i to ne samo jednom, već više puta tijekom utakmice. Maksimirski klub nije želio prijeći preko toga, želio je zaštiti svog igrača i poručiti Careviću da se jedan trener tako ne smije ponašati.

Saznajemo da je Carević dobacivao i još nekim igračima Dinama, a u slučaju Vinlöfa najviše je prevršio mjeru. Nakon utakmice, kad su se obje momčadi uputile u svlačionicu, Carević je nastavio dobacivati igračima Dinama i stožeru.

Carević nema opravdanja za takvo ponašanje, iako ga neki opravdavaju da je bio revoltiran navijačima Dinama koji su mu s tribine tijekom utakmice dobacivali da je "nabrijao" momčad kako bi uzeo bodove plavima i tako pomogao svom bivšem klubu Hajduku. No, to su uobičajena navijačka podbadanja, a Carević je onda svoju reakciju usmjerio prema akterima utakmice, odnsno igračima Dinama, što je za prvoligaškog trenera nedopustivo.

Vidjet ćemo kako će reagirati Disciplinska komisija HNS-a, pogotovo što Careviću ovo nije prvi ispad na utakmicama HNL-a.

Podsjetimo, trener Gorice proljetos je susendiran s dvije utakmice nakon što se za vrijeme dvoboja sa Šibenikom posvađao s pomoćnim trenerom Šibenika Ivanom Božićem te sucima utakmice. Carević je za vrijeme poluvremena u tunelu sucima vikao "smeća jedna, je*em vam mater u usta". Disciplinska komisija HNS-a zbog toga je Careviću izrekla kaznu od 2000 eura kazne i dvije utakmice suspenzije. Sada mu pak prijeti i veća kazna, naravno, dokaže li se da je lijevog beka Dinama više puta tijekom utakmice oslovio s "majmune".

Ključne riječi
HNK Gorica GNK Dinamo Mario Carević

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
19:32 03.12.2025.

Pa to je škandal!

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
20:39 03.12.2025.

Koliko utakmica zabrane će dobiti Zoran Milanović? Ili za njegove životinje ne vrijedi?

Avatar Samodesno
Samodesno
19:16 03.12.2025.

Pa carevič je tamnoputiji od Dinamovog igrača?!

