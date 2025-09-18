Vatrenog će trenirati Jose Mourinho! Legendarni trener predstavljen u redovima velikana

Službeno je: José Mourinho novi je trener Benfice!. Portugalski stručnjak (62) vraća se na Estádio da Luz četvrt stoljeća nakon svog prvog, kratkog mandata, naslijedivši na klupi Brunu Lagea, koji je dobio otkaz nakon šokantnog poraza od azerbajdžanskog Qarabaga u Ligi prvaka i niza loših rezultata u prvenstvu. Povratak je za Mourinha iznimno emotivan, što je i sam potvrdio po dolasku u Lisabon. "Koji trener kaže ne Benfici? Ja ne kažem ne", izjavio je Mourinho, aludirajući na nagli odlazak iz kluba 2000. godine nakon promjene predsjednika. Njegov dolazak strateški je potez uprave koja želi vratiti klub na staze slave u Portugalu i Europi, a ujedno i smiriti tenzije uoči klupskih izbora.

Ugovor s jednim od najtrofejnijih trenera u povijesti, koji je osvajao naslove u Portugalu, Engleskoj, Italiji i Španjolskoj, potpisan je do kraja sljedeće sezone., uz opciju raskida deset dana prije završetka tekuće sezone. Zanimljivo, Mourinho je bio bez kluba otkako je dobio otkaz u turskom Fenerbahčeu, i to upravo nakon ispadanja iz Lige prvaka od – Benfice. Predsjednik turskog kluba Ali Koc izjavio je kako Mourinho nije smijenjen zbog tog poraza, već zbog "negativne taktike" i manjka vizije. "To što će sada preuzeti Benficu je čudna životna slučajnost", komentirao je Koc.

Mourinho nije ostao dužan svom bivšem poslodavcu, istaknuvši kako ima drugačiji stil ponašanja od Koca. "Kad sam otišao iz Fenerbahčea, zatvorio sam ta vrata. Nisam odgovarao na provokacije. Ali Koc je nebrojeno puta govorio otkad sam otišao i nikad nije objasnio zašto je igrač koji nas je izbacio (Kerem Akturkoglu) potpisan nakon te utakmice", rekao je Mourinho, referirajući se i na otpremninu od navodnih 15 milijuna eura koju je dobio. Cijela situacija dodaje dramatičnu notu njegovom povratku u portugalski nogomet.

Ova vijest posebno je važna za hrvatsku nogometnu javnost jer će Mourinho u svlačionici Benfice voditi mladog hrvatskog reprezentativca Franju Ivanovića. Talentirani napadač stigao je u Lisabon ovog ljeta, a prema informacijama iz Portugala, Mourinho iznimno cijeni njegove kvalitete i vidi ga kao važan dio svojih planova. To je sjajna prilika za Ivanovića da se razvije pod paskom jednog od najvećih trenera modernog doba i učvrsti svoje mjesto u vrhu europskog nogometa. Mourinho će svoj debi na klupi "Orlova" imati već ovog vikenda, u prvenstvenoj utakmici protiv AFS-a. Benfica se trenutno nalazi na četvrtom mjestu ljestvice s 10 bodova, pet manje od vodećeg Porta, ali uz utakmicu manje. Prvi veliki europski ispit bit će posebno simboličan – gostovanje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu, stadionu na kojem se proslavio i stekao svjetsku slavu. Mourinho je prvi put vodio Benficu u sezoni 2000./01., kada je naslijedio Juppa Heynckesa, no zadržao se samo 11 utakmica, ostvarivši šest pobjeda, tri remija i dva poraza. Vrhunac tog kratkog mandata bila je uvjerljiva pobjeda u gradskom derbiju protiv Sportinga, nakon čega je zbog neslaganja s novom upravom napustio klub. Sada se vraća završiti nedovršeni posao.