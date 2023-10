Vatrenima će podrška publike u Osijeku biti još slađa. Opus Arena puna u srazu s Turcima!

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će kvalifikacijsku utakmicu s Turskom 12. listopada u Osijeku pred punim tribinama Opus Arene. Naime, zbog ustaške zastave na utakmici Hrvatska – Latvija u Rijeci Uefa nije kaznila HNS pražnjenjem stadiona, nego samo s 10 tisuća eura i 1000 gledatelja manje sljedećoj utakmici ako se sličan incident ponovi u sljedeće dvije godine.

– Stadion u Osijeku bit će potpuno otvoren, bit će gledatelji na stadionu. Uefa je prepoznala sve što smo napravili i da se HNS želi boriti i da se bori protiv svih vrsta diskriminacije. Ovo je velika pobjeda HNS-a i svih naših navijača. Vidimo da je Uefa prepoznala što smo napravili kako bismo njima pokazali pravu stvar – kazao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić i dodao:

– HNS se uistinu bori protiv svih vrsta diskriminacije i rasizma. Ovaj smo put to pokazali. Bio je velik interes, osobito zato što je utakmica s Turskom važna. Hvala pravnom timu koji je radio na objašnjenju Uefi, ispisano je dosta stranica. Prethodno se provelo zatvaranje disciplinskog postupka za utakmicu s Armenijom. Hvala i MUP-u, Prekršajnom sudu i svima koji su sudjelovali u pronalasku počinitelja, koji su sankcionirani. Hvala i našem odjelu za sigurnost koji vodi gospodin Jurjević.

Jeste li vjerovali u ovakav ishod?

– Davao sam nam 10 posto šanse. Ono što ja mislim, a ne mogu ulaziti u odluku Uefe, jest da je važno što su pronađeni i sankcionirani počinitelji. Dosad je HNS platio kaznu, i to je to. Obavijestili smo Uefu o onome što smo napravili i kako smo sankcionirali počinitelje. Uefa je prepoznala da se želimo boriti protiv takvih stvari – odgovorio je Kustić, te pohvalio suradnju s MUP-om:

– Zadovoljan sam. Ovako brza reakcija ne bi bila moguća bez suradnje. Ne daj Bože opet takvih slučaja, ali moći će se reagirati. Našim je navijačima mjesto na tribinama, ne smijemo ovakvim propustima pojedinaca ugrožavati da se stadion zatvori – dodao je Kustić.

Kakva će biti strategija za prevenciju takvih slučajeva, bilo je pitanje upućeno šefu odjela za sigurnost HNS-a Juricu Jurjevića.

– Kada sam dolazio, dogovorili smo se da će odjel u nazivu sadržavati prevenciju. Postoji neprimjereno skandiranje, neću ga sada izgovoriti. I to se često događa u HNL-u i na utakmicama reprezentacije. U Rotterdamu je to uzvikivalo 50.000 ljudi. To je širi društveni problem. U Rijeci smo imali 8000 navijača, a trojica su napravila problem. Uefa je donijela jedinu logičnu odluku. Kad dođemo do toga da onaj koji napravi pogrešku i bude sankcioniran, tada ćemo biti bolje društvo – kazao je Jurjević.

Tri dana nakon Turske, 15. listopada, Hrvatska igra s Walesom u Cardiffu gdje se također očekuje nekoliko tisuća naših navijača.

