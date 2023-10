Tomasu otkaz, zna se ime novog trenera Osijeka, momčad je vodio prije par godina

Na Opus Areni nešto se kuha, a sve više informacija govori da je to otkaz Stjepanu Tomasu. On je odradio svoje na klupi Osijeka i, po svemu sudeći, dobio otkaz.

Došao je da spasi momčad i vrati je u život, no u tome nije uspio. Slavonci su u velikoj rezultatskoj krizi, posljednju su pobjedu u SuperSport HNL-u ostvarili još 20. kolovoza protiv Gorice (1:0), a od tada su nanizali tri poraza (Dinamo, Rijeka, Slaven Belupo) i dva remija (Lokomotiva, Varaždin).

Momčad je loše psihički, a trener Tomas nije je uspio dignuti. Presudio mu je posljednji poraz, onaj iz Koprivnice od Slaven Belupa 0:1.

Podsjetimo, Tomas je na klupu Osijeka došao u travnju 2023. i momčad je vodio u ukupno 20 utakmica.

Nasljednik na klupi bit će mu najvjerojatnije Zoran Zekić, rođeni Osječanin koji je taj klub vodio od 2015. do 2019. godine. Od 2023. radi u Partizani iz Tirane, a prije toga sjedio je na klupi Slaven Belupa.

Neki mediji pišu kako bi na kupu mogao sjesti Ivica Kulešević, a neki spominju i Gorana Tomića. No, prema našim informacijama, bit će to Zekić. Još nema službene informacije ni o otkazu, ni o novom treneru, ali to je samo pitanje vremena.

Sljedeća utakmica koja slijedi Osijeku je ona ligaška, ove subote protiv Rudeša. Momčad iz Slavonije trenutačno je šesta na prvenstvenoj tablici s 12 bodova.

