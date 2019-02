Vatreni završio sezonu, plavo-crni nisu ga prijavili

Za Šimu Vrsaljka sezona je završena. Hrvatski reprezentativac nije se našao na popisu igrača koje je Inter uvrstio za nastavak sezone u talijanskoj ligi i EL-u, javljaju talijanski mediji. Plavo-crni su iz Southamptona doveli Cedrica Soaresa.

Nažalost, Vrsaljko koji je prošlog ljeta stigao na posudbu iz madridskog Atletica, nije se uklopio u Spallettijeve planove. Ove je sezone igrao 13 utakmica, a problemi s ozljedama sputavali su Šimu da pokaže svoj potencijal.

Season over | Šime Vrsaljko left off Inter’s Serie A & Europa League lists (replaced by Cedric Soares). pic.twitter.com/NuVIlkNqiF