Vatreni krenuli za Ameriku: Uzbuđeni smo. Dat ćemo maksimum od nas u svakoj utakmici

Hrvatski nogometni reprezentativci točno u 12 sati poletjet će iz zagrebačke zračne luke put Washingtona. Osam dana prije njihove prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, izabranici Zlatka Dalića idu u Sjevernu Ameriku. Hrvatsku čekaju okršaji s Engleskom u Dallasu, Panamom u Torontu i Ganom u Philadelphiji.

Pred ukrcaj u zrakoplov izjave za medije dali su napadač Dallasa Petar Musa i branič danskog Midtjyllanda Martin Erlić.

- Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Dat ćemo sve od sebe da damo maksimum u svakoj utakmici, da izginemo jedan za drugoga. To je najvažnije - rekao je Martin Erlić na početku svog obraćanja novinarima.

Razmišljaju li već sad o Engleskoj naši reprezentativci?

- U zadnje dvije utakmice pripremali smo se za Englesku. Čeka nas težak protivnik, ali imamo još tjedan dana da se pripremimo za utakmicu.

Kako ste zadovoljni pripremama?

- Ima tu dobrih stvari i onih malo lošijih. Greške su tu da ih ispravimo. Imamo još vremena pripremiti se i popraviti ih.

Kakvi će im biti uvjeti u SAD-u?

- Nije bilo hladno kod nas, i kod nas je isto bilo vruće, haha. Osjetili smo i u trećem mjesecu (kako je tamo), kako je njima, tako i nama. Tu smo, prilagodit ćemo se i dati maksimum.

Osvojili ste kup u Danskoj, koliko to vam znači?

- Iza mene je pozitivna sezona, u ligi, kupu i u Europi. Sad sam tu, dobro se osjećam i to je najvažnije. Nije bilo vremena, otišao sam odmah dalje. Nije bilo nikakvih drugih razmišljanja.

Nakon Erlića novinarima se obratio i Petar Musa.

- Svi su imali šansu vidjeti što nas čeka još u Orlandu. Svi smo spremni i očekujemo to Svjetsko prvenstvo. Najvažnije je da smo svi zdravi i spremni, iščekujemo tu prvu utakmicu.

Koliko ste zadovoljni odrađenim?

- Jako smo zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i odradimo što želimo. Bilo je dobro. Utakmicu smo odigrali dobro, analizirali i protiv Slovenaca pokušali ispraviti neke greške iz prve utakmice. Sretni i zadovoljni idemo na SP.

U Dallasu bi protiv Engleske trebali igrati pod zatvorenim krovom. Bit će teško...

- Svi se žale na klimatske promjene, i vremenska zona će utjecati na to sve. Ali imat ćemo dovoljno vremena prilagoditi se. U Dallasu će biti vruće, ali dobra je stvar što će biti klimatiziran pa neće biti nikakvih problema.

Koliko su Amerikanci uzbuđeni?

- Kod njih nogomet nije prvi sport, ali je euforija velika, SP nakon više od 20 godina u Americi, velika je stvar za njih. Veliki je događaj i svi nestrpljivo čekaju da to počne.

Koliko je Messijev dolazak povećao interes za nogomet?

- Radi se o najboljem igraču na svijetu i sigurno je povećao gledanost, praćenost lige. Donio je dobre stvari u ligu. Vidim tu i još prostora za napredak.