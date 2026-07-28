Amorim otkrio Milanov plan s Modrićem: 'Uložili smo velik trud kako bi Luka ostao'

Ruben Amorim prvi je put kao trener Milana detaljnije govorio o smjeru u kojem želi odvesti momčad. Portugalski stručnjak nalazi se s dijelom ekipe u Australiji, gdje su Rossoneri započeli pripreme za novu sezonu, a glavne teme njegova obraćanja bile su izgradnja nove momčadi, oslanjanje na mlade igrače, ali i važnost iskusnih nogometaša poput Luke Modrića.

Milan je pred velikom promjenom nakon razočaravajuće prošle sezone, a Amorim je svjestan da ga čeka zahtjevan posao. Novi trener talijanskog velikana smatra kako je upravo izazov obnove momčadi jedan od razloga zbog kojih je dobio povjerenje klupskog vodstva.

"Želimo preuzeti određeni rizik oslanjajući se na neke mlade igrače i ponovno izgraditi momčad. Moglo bi se reći da je to rizik i za trenera, ali prihvatit ću ga i biti uzbuđen zbog nečega novog. Uostalom, izabrali su me s razlogom, a jedan od njih jest taj što volim preuzimati momčadi koje prolaze kroz teško razdoblje. Znam da je situacija komplicirana, ali želimo ponovno nešto izgraditi", rekao je Amorim.

Portugalac je objasnio da ga Milan nije doveo samo zbog ranijih rezultata, već i zbog načina na koji želi da njegove momčadi igraju. Posebno je istaknuo da su razgovori s klubom pokazali kako dijele sličnu viziju nogometa.

"Mislim da sam izabran zbog kombinacije različitih stvari. Smatrali su da sam prava osoba zbog načina na koji želim da momčad igra. Vidjeli su da žele igrati na isti način. Mislim da me nisu izabrali samo zbog uspjeha koje sam ostvario nego i zato što im je moje iskustvo u velikom klubu poput Manchester Uniteda pomoglo da bolje shvate tko sam", kazao je.

Dodao je kako su mu iskustva iz razdoblja na klupi Manchester Uniteda, uključujući i teže trenutke, također pomogla u dobivanju posla na San Siru.

"Razgovori koje sam vodio pokazali su im da sam spreman za ovaj posao, ne samo zahvaljujući uspjesima iz prošlosti nego i svojim neuspjesima. Vjerujem da je to imalo veliku težinu tijekom tih razgovora. Doista sam sretan i počašćen što sam u tom razdoblju bio trener Manchester Uniteda, ali sada sam u Milanu."

Poseban dio razgovora posvetio je Luki Modriću, koji je ovog ljeta produžio ugovor i ostao u Milanu još jednu sezonu. Amorim smatra da će iskustvo hrvatskog veznjaka biti iznimno važno u stvaranju momčadi koja bi trebala spojiti mladost i iskustvo.

"Neki igrači koji su nastupali na Svjetskom prvenstvu pridružit će nam se ovdje u Perthu. Teško je reći hoće li Modrić igrati. Ideja je da nastupi u ovdašnjim prijateljskim utakmicama, ali nikad se ne zna. Koliko će još igrati? To ovisi o njegovoj želji. Prema onome što sam vidio prošle sezone, još uvijek može igrati na vrlo visokoj razini. Bio je jako dobar tijekom sezone i na SP-u."

Amorim vjeruje da Modrić nije samo igrač koji može pomoći na terenu, nego i osoba koja može imati veliki utjecaj na mlađe članove momčadi.

"Mislim da nam je potrebno iskustvo. Kao što možete vidjeti, sa sobom vodimo mnogo mladih igrača, a kako bi mladi igrač uspio, potrebno ga je okružiti i iskusnim nogometašima. To je doista važno i uložili smo velik trud kako bi Luka ostao u našoj momčadi. Ponekad nije važno koliko brzo trčite, nego koliko brzo razmišljate. On je u tome doista iznimno dobar", poručio je trener Milana.

Za kraj je naglasio da se njegova nogometna ideja temelji na kontroli igre i posjedu lopte, a upravo je Modrića izdvojio kao idealnog igrača za takav stil.

"Pomoći će našim mladićima i cijeloj momčadi. Svoju igru želimo temeljiti na posjedu lopte. Postoji li na svijetu jedna osoba koja može biti posebno korisna u upravljanju posjedom, onda je to Luka", zaključio je Amorim.