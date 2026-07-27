Širi se potpora Josipu Varvodiću za predsjednika HOO-a: 'Hrvatski sport treba novi smjer'

Hrvatski olimpijski odbor uskoro će dobiti novo vodstvo. Na izbornoj skupštini, koja će se održati 29. srpnja, delegati će odlučiti tko će u sljedeće četiri godine voditi krovnu sportsku organizaciju u Hrvatskoj. Izbori dolaze u osjetljivom trenutku za HOO, nakon događaja koji su posljednjih dana izazvali veliku pozornost javnosti i otvorili brojna pitanja o budućem smjeru hrvatskog sporta. O očekivanjima od izbora i izazovima koji čekaju novog predsjednika razgovarali smo s predstavnicima Sportskog saveza Grada Zagreba, te predsjednicima Hrvatskog veslačkog, košarkaškog i auto-moto saveza.

Sportski savez Grada Zagreba većinom glasova svoju je potporu kandidaturi dr. sc. Josipa Varvodića za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dao isključivo na temelju njegova programa, vizije razvoja hrvatskog sporta i uvjerenja da je hrvatskom sportu potrebno snažnije uključivanje nacionalnih sportskih saveza i sportskih zajednica u procese odlučivanja.

- Kao najveća lokalna sportska zajednica u Republici Hrvatskoj, koja okuplja više od 70 članica, više od 350 sportskih klubova i više od 67 tisuća registriranih sportaša, smatramo da je prirodno i opravdano da Sportski savez Grada Zagreba ima svog predstavnika u Vijeću HOO-a. Time bi se osigurala kvalitetnija zastupljenost interesa zagrebačkog sporta, bolja koordinacija između nacionalne i lokalne razine te učinkovitije zastupanje potreba sportskih saveza, klubova i sportaša u postupcima donošenja odluka od značaja za razvoj hrvatskog sporta - rekla je Suzana Šop, glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba, dodavši:

- Sportski savez Grada Zagreba tijekom cijelog svog djelovanja posebnu pozornost posvećuje manjim sportskim savezima i neolimpijskim sportovima. To potvrđuje i Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, kroz koji se kontinuirano osiguravaju sredstva za razvoj velikog broja sportova, neovisno o njihovoj veličini, medijskoj zastupljenosti ili olimpijskom statusu. Upravo raznolikost sportova i ravnomjeran razvoj cjelokupnog sportskog sustava predstavljaju jedno od temeljnih načela djelovanja našega Saveza. Ne možemo se složiti s tvrdnjama da bi Sportski savez Grada Zagreba podržao bilo koju politiku koja bi dovela do smanjenja potpore manjim ili neolimpijskim sportovima. Upravo suprotno, naše djelovanje posljednjih godina potvrđuje da sustavno ulažemo u njihov razvoj - dodala je.

U posljednje tri godine Sportski savez Grada Zagreba, uz redovno financiranje, okrenuo se i dodatnim izvorima financiranja.

- Tako smo u posljednje tri godine proveli niz razvojnih projekata kojima je osigurano više od 2,3 milijuna eura za sufinanciranje stručnog rada i nabavu sportske opreme. Kroz te projekte sufinanciran je rad više od 270 trenera, dok je u njihovoj provedbi sudjelovalo više od 220 projektnih partnera. Upravo su manji sportski savezi i neolimpijski sportovi kroz ove projekte dobili mogućnost nabave prijeko potrebne opreme, angažiranja stručnog kadra i provedbe kvalitetnijih sportskih programa, uz redovno sufinanciranje koje ostvaruju putem Plana sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Istodobno, kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba kontinuirano se sufinancira stručni rad više od 500 trenera i trenerica te više od 80 tajnika i tajnica u sportskim savezima i klubovima. Takav model financiranja potvrđuje da je ulaganje u stručni rad jedan od ključnih preduvjeta razvoja svih sportova, a posebno onih koji raspolažu skromnijim financijskim mogućnostima, priča Suzana.

Kroz provedbu razvojnih projekata Sportski savez Grada Zagreba sustavno potiče suradnju sportskih saveza i klubova, razvoj stručnih kapaciteta, nabavu sportske opreme te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad sportaša i trenera. Upravo takav pristup potvrđuje da ravnomjeran razvoj svih sportova nije samo programsko opredjeljenje, već svakodnevna praksa našega Saveza.

- Smatramo da hrvatski sportski sustav može biti uspješan jedino ako osigurava jednake razvojne prilike svim sportovima i svim sportašima i sportašicama. Prema stajalištu tijela upravljanja našeg Saveza, potpora kandidaturi dr. sc. Josipa Varvodića nije usmjerena protiv bilo kojeg kandidata, već predstavlja potporu programu za koji vjerujemo da može pridonijeti većoj transparentnosti, odgovornosti, uključivosti i partnerskom odnosu Hrvatskog olimpijskog odbora prema svim sastavnicama hrvatskog sporta. Istodobno, uvjereni smo da najveća lokalna sportska zajednica u Republici Hrvatskoj treba imati svoje mjesto u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora kako bi svojim iskustvom i rezultatima aktivno doprinosila razvoju hrvatskog sporta - zakjučila je Suzana Šop.

Hrvatski košarkaški savez dao je podršku Josipu Varvodiću, kao jedan od vodećih ekipnih sportova u Hrvatskoj.,

- Košarka nas uči da nijedna pobjeda nije djelo pojedinca, nego momčadi. U programu Josipa Varvodića prepoznali smo upravo takav pristup – Hrvatski olimpijski odbor koji okuplja, povezuje i svojim članicama daje stvarnu podršku. Vjerujemo da hrvatski sport danas treba upravo takvo vodstvo - rekao je Nikola Rukvaina, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza

Veslanje je jedan od najuspješnijih olimpijskih sportova u Hrvatskoj.

- Veslanje stvara snažne pojedince, ali medalje se osvajaju tek kada cijela posada diše kao jedno. U programu Josipa Varvodića prepoznali smo vrijednosti koje i sami živimo - predan rad, međusobno povjerenje i zajedništvo. Vjerujemo da upravo takav pristup može dati novi zamah hrvatskom sportu -.istaknuo je Žejko Kisić, predsjednik hrvatskog veslackog saveza

- Auto i karting sport nije samo sport – on snažno doprinosi razvoju tehničke kulture, potiče mlade na obrazovanje u području tehnologije i inovacija te stvara značajne gospodarske i turističke učinke i time daje dodatnu vrijednost hrvatskom sportu. Važno je da Hrvatski olimpijski odbor uvaži posebnosti neolimpijskih sportova i Iskoristi potencijal koji tu postoji. Upravo na uvažavanju različitosti i prihvaćanju drugačijeg mišljenja i stava dr Varvodić je pokazao da može upravljati složenim sustavom kakav je HOO i zadobio je naše povjerenje - rekao je Robert Markt, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza