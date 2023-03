Varaždinac Enes Garibović do europskog odličja treću godinu zaredom

Treću godinu zaredom s Prvenstva Europe u svoj Varaždin Enes Garibović vratit će se s odličjem. Nakon što je u Poreču 2021. osvojio broncu (do 75 kg), lani je u Gaziantepu izborio srebro (do 84 kg), a nakon četiri današnje pobjede u španjolskoj Guadalajari, Enes će u subotnjem finalu protiv Talijana Michelea Martine biti u prilici osvojiti zlato (do 84 kg).

U eliminacijskim borbama Garibović je pobijedio Britanca Kellawayja (2:0), Gruzijca Vasadzea (1:0), Austrijanca Rettenbachera (4:0) dok je u vrlo neizvjesnom polufinalu nadmudrio Nizozemca Timmermansa (2:2) zahvaljujući tome što je u toj borbi prvi osvojio bod.

- Samopouzdanje je jako bitno. Imam iskustva, znam privoditi takve mečeve kraju. Bio sam stabilan, siguran u sebe. Ne opterećujem se sa zlatom, imam još puno posla s momčadi - kazao je Garibović.

Nakon poraz od kasnijih finalista priliku za popravni u repasažu imali su Anđelo Kvesić (preko 84 kg), Lucija Lesjak (preko 68 kg) te Lucia Battaia (61 kg) a borbu za broncu izborio je sad već bivši europski teškaški prvak Anđelo Kvesić.

- Ostaje žal što sam u trećoj borbi izgubio od Grka Tzanosa, bilo je 0:1 - kazao je Anđelo koji je na ovo Prvenstvo doputovao s nezaliječenom ozljedom gležnja.

Četvrtfinale je bio krajnji domet za Sadeu Bećirović (68 kg) i Ivana Martinca (75 kg) koji je ostvario tri pobjede i poraz i on će kao i braća Kvesić te Garibović biti oslonac borbene momčadi koja nastupa u petak.

U kataškom natjecanju pojedinaca Matija Relić je zauzeo 11. mjesto dok je Sara Malčec bila 13.