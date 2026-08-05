Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOMINACIJA PLAVIH

Što pišu litavski mediji o razbijanju svog prvaka na Maksimiru: 'Lekcija naučena u zagrebačkom paklu'

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
05.08.2026.
u 08:21
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U tekstu su napisali kako je Dinamo ostavio Žalgiris bez iluzije da može nadomjestiti veliku razliku u kvaliteti

Nogometaši zagrebačkog Dinama praktički su već nakon prve utakmice osigurali plasman u playoff rundu kvalifikacija za Ligu prvaka i sraz s norveškim Vikingom. Uzvratna utakmica u Litvi sljedećeg tjedna ostala je samo formalnost zbog uvjerljive pobjede plavih od 5:0. Zabijali su redom Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda.

Dinamo je u utakmicu ušao kao veliki favorit, ali Litavci su vidjeli svoje šanse. Na kraju ih je Dinamo u potpunosti ugasio i momčadi Željka Sopića već je jasno da ih čeka utakmica četvrtog kola kvalifikacija za Europsku ligu. 

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

Svjesni su toga i litavski mediji koji također ističu kako je njihov prvak praktički već ispao od plavih. Jedan od njihovih najčitanijih portala 15min tako je objavio teskt s naslovom: "Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu", a u tekstu su napisali kako je Dinamo ostavio Žalgiris bez iluzije da može nadomjestiti veliku razliku u kvaliteti.

Portal televizije TV3 pak piše "Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu", dok je portal LNK u naslov napisao "Kauno Žalgiris nije dorastao zagrebačkim divovima".
Ključne riječi
lekcija mediji Litva Žalgiris Dinamo

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
09:29 05.08.2026.

Bravo. Mozemo pricati kako su ovi losi ali decki su do kraja odigrali ozbiljno... uklizivanje na 5-0 rijetko vidimo. Cestitam. A sada se pametno pripremiti na norvezane koji su jako dobri ali se mogu proci. Sretno

AN
Antonio1952
09:23 05.08.2026.

Samo da sad previse ne polete. Treba jos pobijediti Norvezane sto nije nemoguce.

Avatar Samodesno
Samodesno
08:23 05.08.2026.

Kako je prošao FK hajduk protiv Reala jučer?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!