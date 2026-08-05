Što pišu litavski mediji o razbijanju svog prvaka na Maksimiru: 'Lekcija naučena u zagrebačkom paklu'

Nogometaši zagrebačkog Dinama praktički su već nakon prve utakmice osigurali plasman u playoff rundu kvalifikacija za Ligu prvaka i sraz s norveškim Vikingom. Uzvratna utakmica u Litvi sljedećeg tjedna ostala je samo formalnost zbog uvjerljive pobjede plavih od 5:0. Zabijali su redom Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda.
Dinamo je u utakmicu ušao kao veliki favorit, ali Litavci su vidjeli svoje šanse. Na kraju ih je Dinamo u potpunosti ugasio i momčadi Željka Sopića već je jasno da ih čeka utakmica četvrtog kola kvalifikacija za Europsku ligu.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Svjesni su toga i litavski mediji koji također ističu kako je njihov prvak praktički već ispao od plavih. Jedan od njihovih najčitanijih portala 15min tako je objavio teskt s naslovom: "Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu", a u tekstu su napisali kako je Dinamo ostavio Žalgiris bez iluzije da može nadomjestiti veliku razliku u kvaliteti.
Portal televizije TV3 pak piše "Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu", dok je portal LNK u naslov napisao "Kauno Žalgiris nije dorastao zagrebačkim divovima".
Bravo. Mozemo pricati kako su ovi losi ali decki su do kraja odigrali ozbiljno... uklizivanje na 5-0 rijetko vidimo. Cestitam. A sada se pametno pripremiti na norvezane koji su jako dobri ali se mogu proci. Sretno