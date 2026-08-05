Što pišu litavski mediji o razbijanju svog prvaka na Maksimiru: 'Lekcija naučena u zagrebačkom paklu'

Nogometaši zagrebačkog Dinama praktički su već nakon prve utakmice osigurali plasman u playoff rundu kvalifikacija za Ligu prvaka i sraz s norveškim Vikingom. Uzvratna utakmica u Litvi sljedećeg tjedna ostala je samo formalnost zbog uvjerljive pobjede plavih od 5:0. Zabijali su redom Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda.

Dinamo je u utakmicu ušao kao veliki favorit, ali Litavci su vidjeli svoje šanse. Na kraju ih je Dinamo u potpunosti ugasio i momčadi Željka Sopića već je jasno da ih čeka utakmica četvrtog kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svjesni su toga i litavski mediji koji također ističu kako je njihov prvak praktički već ispao od plavih. Jedan od njihovih najčitanijih portala 15min tako je objavio teskt s naslovom: "Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu", a u tekstu su napisali kako je Dinamo ostavio Žalgiris bez iluzije da može nadomjestiti veliku razliku u kvaliteti.

Portal televizije TV3 pak piše "Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu", dok je portal LNK u naslov napisao "Kauno Žalgiris nije dorastao zagrebačkim divovima".