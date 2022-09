UŽIVO Ludnica u Splitu! Hrvatska se vraća u vodstvo, maestralni pogodak s vratnice

Dobar pokušaj Fatovića, ali završava u bloku, kratko se lopta odbila u ruke Hrvatske no suci loptu daju Mađarima i oni iz kontre stižu do lakog pogotka za vodstvo.

NAJAVA

Velika bitka protiv Italije je dobivena i sad naše vaterpoliste na putu do zlata na EP-u u Splitu, u veličanstvenom ambijentu Spaladium Arene, očekuje još samo večerašnji finalni dvoboj s Mađarskom. Izbornik Ivica Tucak dobro poznaje Mađare: - Prijete kontrama, drže ruke visoko, zahtjevno će to biti za naše. Trošit ćemo se, Mađari su fenomenalni šuteri. Vidjeli smo što su napravili Španjolcima. Raketirali su ih kod svakog pokušaja povratka u zonu. Manhercz je i nas torpedirao u Tokiju. Zalanki je jedan od najboljih na svijetu. Oni su također pomladili reprezentaciju. Nakon neuspjeha na SP-u izbornik Varga shvatio je da mu je bolje imati kemiju, nego zvijezde koje igraju s pola gasa - kazao je Tucak dan uoči finala. A što Hrvatska još može popraviti? - Protiv Mađara blok mora biti još bolji. Talijani su nam dali nekoliko golova tamo gdje Bijač nije mogao stići. Morat ćemo biti usredotočeni cijelo vrijeme. Ali sada nas ne očekuju šuteri, nego bombarderi. Mađari su još agresivniji, pa i prljaviji. Ali s našom reprezentacijom više nitko neće ulaziti u "fajt" jer i mi imamo oružje za to. Talijani su nakon poraza bjesnili zbog peterca u predzadnjoj minuti, na što izbornik kaže: - Neka dobro pogledaju utakmicu, pa onako ljudski, iskreno priznaju kakav je bio kriterij. Nije Hrvatska danas u milosti sudaca kao što su oni bili 20 godina. Tucak na neki način priznaje da je podcijenio ulogu klasičnih braniča... - Na SP-u smo praktično igrali samo s jednim klasičnim braničem Burićem. Danas su tu i Biljaka, Žuvela, Bašić i Lazić. Bit će fizički zahtjevna utakmica. Morat ćemo igrati agresivno, po cijenu ne znam koliko isključenja. S igračem manje se branimo izvanredno, to je najbolji segment naše igre. Razgovarao sam i s Ratkom Rudićem i dao mi je pravi savjet. Rekao mi je da od igrača tražim da ostanu mirni, hladni kao led. Tražio je od nas pobjednički stav od prve sekunde i mi to imamo. AUTOR: Anton Filić