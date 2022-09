Prozivali ga da je nogometni huligan, uspješan je u politici, a sada vodi Hrvatsku prema zlatu

Iako je 2009. bio član hrvatske juniorske reprezentacije koja se na SP-u u Šibeniku okitila zlatom, Jerko Marinić Kragić (31) nakon toga se malo izgubio. Bio je blizu seniorske vrste, ali tek je ove godine postao njezin standardni član. A sad ovaj Splićanin i vaterpolist Jadrana postaje junak Spaladium Arene. Italiji je u polufinalu zabio četiri gola.

Ambijent je čudesan

– Bila je to jedna prava muška, čvrsta utakmica. Čupali smo se mi, čupali se Talijani, ali na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili i barem se dijelom odužili ovoj fantastičnoj publici – kaže Jere.

Jeste li očekivali takvu podršku navijača?

– Znali smo što možemo očekivati od splitske publike, i ne samo splitske, ali ovo je ipak iznenadilo sve nas, očekivanja su premašena. Ovo što doživljavamo je čudo, riječima neopisivo i htio bih svima zahvaliti na toj podršci. I kad padnemo, navijači nas dižu, to je neviđeno. Takav ambijent osjetio sam samo na utakmicama Hajduka.

Vi ste se na neki način stopili s tim ozračjem, postigli ste četiri pogotka protiv Italije (iz samo pet pokušaja), je li to zato što ste Splićanin, što igrate doma pred svojim rođacima, susjedima i prijateljima?

– Sigurno je da mi je to dodatni motiv i da mi daje krila, no ja bih se za hrvatsku reprezentaciju jednako borio bilo gdje na svijetu. Jako malo igrača može se pohvaliti da su igrali na Europskom prvenstvu koje je praktički u njihovu kvartu. U publici zbilja ima puno mojih ljudi, prijatelja i poznanika i to mi je velika podrška. Ali za Hrvatsku ću u svakoj utakmici, neovisno o tome gdje se igra, davati sto posto.

Hoćete li sad, barem na tjedan dana, biti popularniji od Marka Livaje?

– Teško. Ali sve ovo skupa, koliko je dobro za mene, toliko je i za vaterpolo. Nadam se da ćemo prestati igrati pred 100 do 200 ljudi. Vaterpolo je sport koji ima smisla, najveća nam je nagrada toliko publike uz bazen. Prijatelji mi kažu da je tolika pomama za ulaznicama da bi oni najradije bazen preselili na poljudski stadion.

Imate dva prezimena, je li to jedno očevo, a drugo majčino, ili?

– Ne, mi smo jedna stara splitska familija i prezime nam je Kragić, a Marinić je više nadimak. No poslije se to sačuvalo kao dvostruko prezime.

Uspješni ste i u politici, neovisna lista koju ste predvodili pobijedila je na kotarskim izborima u Lovretu, znači li to da ćete se jednog dana možda baviti politikom?

– Ne, nemam nekakvih dugoročnih političkih ambicija, ovo je više bila želja nas mladih stanovnika tog kotara da probamo napraviti što možemo, da malo popravimo stanje u kvartu, da bude ugodnije za život. Nema tu politike, to je samo čista ljubav prema kvartu.

Bili ste spominjani i u kontekstu nereda u St. Etienneu 2016., na nogometnom Euru, što je prava istina?

– Ako je problem što sam navijač Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije, onda sam kriv. Utakmica je prekinuta zbog bacanja pirotehničkih sredstava, a ja takvo što uopće nisam imao. Nije me se zato ni optuživalo, ali igrom slučaja našao sam se na tom mjestu i ispaštao zbog drugih. Veliki sam navijač Hajduka i reprezentacije, putujem često s navijačima, iako u posljednje vrijeme malo manje, no ja sam protiv nasilja i nereda. Ali kad vas mediji jednom proglase “bakljašem”, onda vas to prati cijeli život. No izvukao sam pouku iz toga.

U našoj vaterpolskoj reprezentaciji vlada zajedništvo “sjevera juga”?

– U reprezentaciji vlada takva pozitiva kakvu dosad nikad i nigdje nisam osjetio. Čudo, ne znam što bih vam rekao. Živimo 24 sata jedan za drugoga, stalno se družimo, nerazdvojni smo i izvan bazena, nema klanova... To se uostalom pokazuje i u bazenu. Nisu slučajno utakmice s Grčkom i Italijom, koje su bile, kako se kaže, “na nož”, otišle na našu stranu.

Velik iskorak Mađara

Što možemo očekivati u finalu protiv Mađarske?

– Jaka, čvrsta, ozbiljna momčad. Nama je nekako Španjolska bila glavni favorit i očekivali smo nju u finalu. Mađarska je napravila golem iskorak u razmaku od samo mjesec i pol. Ispala je u četvrtfinalu SP-a, a sad igra finale EP-a. Mađari su kvalitetni, i tjelesno i mentalno, znamo da nas očekuje velika borba. Ali pred 9000 ljudi, nema tu puno priče, idemo na pobjedu.

>> Pogledajte komentar Tomislava Paškvalina