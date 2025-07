UŽIVO 'Modrić-day' izazvao euforiju u Italiji! Stigao je u Milan, evo što svi čekaju

Stigao je dan koji su mnogi obožavatelji nogometa s nestrpljenjem čekali. Luka Modrić je odavno dogovorio sve uvjete s Milanom i danas dolazi na San Siro. Cijela operacija odvit će se upravo danas, u ponedjeljak, kada se očekuje Lukin dolazak u Milano. Dan će mu u Italiji započeti rigoroznim liječničkim pregledima u klupskim prostorijama. Ukoliko, kao što se očekuje, prođe sve testove bez problema, uslijedit će potpisivanje ugovora kojim će se i službeno obvezati na vjernost sedmerostrukom prvaku Europe.

12.24 - Manji broj navijača, uglavnom djece, došao je pozdraviti Modrića ispred milanske bolnice u kojoj će obaviti liječnički pregled, pišu talijanski mediji. Prisutno je mnoštvo fotografa i predstavnika medija, a već gužva očekuje se na predstavljanju nakon potpisa.

11.55 - "Jako sam sretan što sam ovdje. Čekaju me veliki izazovi, bit će vremena za razgovor o tome", rekao je Modrić za Gazzettu dello Sport prije no što je napustio zračnu luku.

11.40 - Stigle su prve snimke Luke Modrića iz milanske zračne luke. Čini se dobro raspoložen i spreman za velik korak u karijeri.

11.25 - Luka Modrić je sletio u Milan javljaju tamošnji novinari i insajderi koji ga čekaju u zračnoj luci.

Luka #Modric has just landed in Milan. He will have medicals for #ACMilan Today and he will sign a contract until 2026 (€4M/year). #transfers