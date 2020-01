UŽIVO Červar nakon velike pobjede: Poštujem i volim Štrleka, ali shvatite i mene!

U dvoboju 2. kola I skupine EURA u Beču su hrvatski rukometaši pobijedili Njemačku s 25-24 (11-14) i osigurali polufinale.

U 11 sati počinje konferencija za medije na kojoj će seobratiti javnosti nakon velike pobjede te reći što očekuje od idućih utakmica.

Iako smo osigurali polufinale, još nas očekuju utakmice protiv Češke i Španjolske.

- Ovo je utakmica za povijest! Deset puta smo došli do polufinale i to mi je posebno drago. Na kraju smo pobijedili i mislim da je to velika pobjeda i ponovno smo tamo gdje nam je i mjesto, pri vrhu svjetskog i europskog rukometa - rekao je Červar koji je dodao.

- Naša liga je slaba, Nemamo novaca za platiti trenera i doktora, kolektivni sport nam odumire - iskren je Lino.

- Teško je uspoređivati pobjede, a volio bih da ova rukometna telenovela ide dalje i nakon mene. U Splitu smo ostali bez Duvnjaka, a otišlo nam je i dosta igrača. Moramo imati strategiju za razvoj naše djece, moramo ulagati u naše trenere i naše igrače jer je to budućnost, inače gubimo na širini. Igrači i treneri nam odlaze za male novce vane jer su nesigurni hoće li dobiti plaću prvog u mjesecu. Nedostaje nam bazni rad, moramo imati taktički pismene igrače. Ova utakmica mi šalje poruku da smo u vrhu, pogledajte samo interes javnosti, to se vidi i po našim navijačima - dodao je Červar koji je spomenuo i Manuela Štrleka.

- Očitovao sam se o Štrleku, a rekao sam : Volim njega, uveo sam ga u reprezentaciju, to je jedan igrač kojeg cijenim i poštujem, ali njegova odluka je da otkaže reprezentaciju. Shvatite i mene, to bi bila nepravda prema Mandiću. Ali, što da radim? Kada čovjek nema što želi, ljubi što imaš. Moramo biti avangarda. Dobio sam po glavi jer su nam Brazilci zabili četiri gola, a svi se sada dive kako igraju Portugalci i kako koriste '7 na 6'.