Bravo majstore! Nevjerojatni Tin Srbić osvojio srebrnu medalju!

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju. Nevjerojatno i gotovo bez greške izveo je zahtjevnu vježbu 6.5. Sve elemente izveo je odlično, a saskok je bio sjajan i ukopan! Osvojio je ocjenu visoku 14.900!

Ovo mu je prva olimpijska medalja, ukupno osma za Hrvatsku na ovim Olimpijskim igrama. Naš gimnastičar nastupio je 6. po redu od 8 natjecatelja koji su se plasirali u finale.

Svjetski prvak iz Montreala 2017. i srebrni sa SP-a u Stuttgartu dvije godine kasnije, te dvostruki osvajač srebra na europskim prvenstvima (2019, 2020), tako je stigao i do svoje prve olimpijske medalje.

Bolji od njega bio je samo Japanac Daiki Hashimoto koji je bio najbolji i u kvalifikacijama. U finalu je osvojio zlato s ocjenom 15.066, dok je broncu osvojio Rus Nikita Nagornji sa 14.533.

Za 19-godišnjeg Japanca drugo je to zlato u Tokiju nakon što je bio najbolji i na višeboju.

Srbić je tek drugi hrvatski vježbač koji je nastupio finalima na Olimpijskim igrama. Prvi je bio Filip Ude koji je bio srebrni na Igrama u Pekingu 2008. godine.

Srbić je finale izborio s ocjenom 14.633 s kojom je zauzeo treće mjesto u kvalifikacijama. Srbić je nastupio u prvoj subdiviziji te je nakon nje zauzimao prvo mjesto, no u drugoj subdiviziji bolji od svjetskog prvaka na ovoj spravi iz 2017. godine bili su Japanac Daiki Hashimoto sa 15.033 i Kazahstanac Milad Karimi sa 14.766. U trećoj subdiviziji više nitko nije bio bolji od Srbića, približio mu se samo Amerikanac Brody Malone koji je s ocjenom 14.533 završio kao četvrti.

Odlično se osjećam. Imao sam između kvalifikacija i finala samo jednu vježbu koju ću raditi u finalu, bila je dobra, bio sam zadovoljan. Nema kalkulacija bez obzira na to što nastupam šesti. Idemo s vježbom 6.5 i to je to. Nema uopće drugog izbora. Napravio sam je u životu dovoljno puta. Isprobao sam je i u lipnju u finalu Svjetskog kupa u Osijeku. Spremna je – rekao je Srbić uoči finala.

