Tin Srbić: 'Hvala dečkima iz kluba koji su zbog mene roštiljali cijelu noć, mislim da je vrijedilo'

Tin Srbić plasirao se u finale vježbe na preči koje je na rasporedu tek 3. kolovoza pa će biti dovoljno vremena za odmor i pripreme. Tin je završio kvalifikacije s trećom ocjenom – 14.633, a ispred njega su samo Japanac Daiki Hashimoto (15.033) i Kazahstanac Milad Karimi (14.766). U finalu ćemo još gledati Amerikanca Malonea, Rusa Nagornija, drugog Japanca Kitazonoa, Australca Bulla i Nizozemca Deurlooa. Bez finala su ostali europski prvak Tvorogal, Kinez Li Chaopan, koji je prema kladionicama bio prvi favorit za zlato, te legendarni Nizozemac Epke Zonderland, trostruki svjetski prvak na preči i olimpijski pobjednik iz Londona 2012. godine.

Stresno i napeto

– Bilo je malo stresno i napeto. Ovo mi je bio jedan od najtežih nastupa u karijeri. Ali, sve je super prošlo s obzirom na to da sam se morao jako rano probuditi, doći u dvoranu tri sata prije nastupa. Bio sam nervozan na zagrijavanju, pa dok sam čekao nastup... Mislim da se to moglo lijepo vidjeti na mom licu prije samog nastupa – rekao je Srbić.

Puno prijatelja i roditelji morali su ustati u pola pet ujutro kako bi gledali Tinov nastup.

– Hvala svima koji su me gledali uživo. Za tatu znam da je gledao, a mama je vjerojatno u to vrijeme išla u šetnju ili trčanje. Ona ne može gledati moje nastupe – kaže Tin.

Lucijan Krce, Tinov trener, nakon završenih kvalifikacija bio je prilično zadovoljan.

– Tin je zasluženo u finalu. Kada je odvježbao, iskreno nisam mogao procijeniti po kojem će kriteriju suci ocjenjivati. Finale je za deset dana i već sada mogu reći da ćemo ići s Tinovom najjačom vježbom koja ima početnu ocjenu 6.5. Ova u kvalifikacijama imala je početnu ocjenu 6.2 – istaknuo je Krce.

Tin Srbić na svjetsku je scenu kročio tek 2017. kada je osvojio zlato na SP-u u Montrealu. Četiri godine kasnije u olimpijskom je finalu.

– Sve se oko mene brzo događa i malo je ovo nerealno. Trebat će mi malo vremena da shvatim što se zapravo dogodilo. Dobro je što do finala ima dosta vremena pa će se svi dojmovi lagano posložiti. Kao klinac sanjao sam o nastupu na Igrama, a onda “boom” i evo me u finalu. I to još kao treći iz kvalifikacija – rekao je Srbić i otkrio što se događalo prije nastupa.

– Sto misli mi je bilo u glavi. Što ako padnem, što ako krivo doskočim, što ako na kraju budem deveti... Onda se sve svelo na to da sam došao na spravu i odradio vježbu. Laknulo mi je kada sam uspješno odradio svoja četiri otpuštanja. Doskok? Rekao bih da mi je to bio najbolji doskok u karijeri. Nekako sam bio uvjeren da je to bilo dovoljno za finale. No morao sam čekati gotovo cijeli dan da završe kompletne kvalifikacije. Malo sam se zabrinuo kada je prvi čovjek u drugoj izmjeni, Karimi, dobio veću ocjenu od mene, ali kasnije je sve išlo svojim tijekom. Nakon druge izmjene znao sam da sam u finalu – kaže Tin.

Bez Kineza na preči

Je li vas iznenadio netko od vježbača koji su ušli u finale?

– Više su me iznenadili oni koji nisu ušli, a trebali su. Primjerice, nema nijednog Kineza u finalu, nema Zonderlanda, Uchimure... Neki favoriti su podbacili, ali neki su dobili visoke ocjene pa će finale biti jako zanimljivo – istaknuo je Srbić.

Neki nisu ni spavali čekajući vaš nastup u 4.50 sati ujutro.

– Moji prijatelji iz kluba roštiljali su cijelu noć i čekali moj nastup. Mama se javila nakon sat i pol, nakon što sam joj poslao poruku da je sve u redu. Zahvalila je i tradicionalno mi poslala sliku našeg psa Zdenka – zaključio je Tin.

