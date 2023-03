UŽIVO Teška borba vodi se na terenu u Osijeku, prava rukometna drama, igra se gol za gol!

NAJAVA

Rukometaši Hrvatske večeras (20.15 sati) u osječkoj dvorani Gradski vrt igraju susret 4. kola kvalifikacijske skupine za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2024. godine igrati u Njemačkoj. Suparnik je Nizozemska koja nas je prije nekoliko dana pobijedila u Eindhovenu (27:32). Situacija je takva da je Hrvatskoj nužna pobjeda ako želi osvojiti prvo mjesto u skupini. No, neće večeras biti samo bitni bodovi već i dojam.

Dosta bi bilo viceva

Rukomet je već nekoliko godina unazad izgubio imidž ne samo u Europi već i u Hrvatskoj. Sve ono dobro što smo napravili od 2003. do 2020. godine, kada smo osvojili velik broj medalje na velikoj sceni, kao da je nestalo preko noći. Postali smo reprezentacija koje se više nitko ne boji, koja više nije strah i trepet. Sada odjednom i Belgija i Grčka, koje su s nama u skupini, vide svoju priliku da nas preteknu na tablici. Na zadnja tri velika natjecanja, dva europska i jedno svjetsko prvenstvo, nismo bili ni blizu medalje, a uz sve to nismo se plasirali ni na olimpijske igre u Tokio. Za sada nam visi i plasman na olimpijske igre u Parizu ali to se još da ispraviti.

Goran Perkovac, novi izbornik, morat će večeras u Osijeku dokazati da hrvatski rukomet na reprezentativnom planu još živi, da još ima vatre u njemu. Suparnik je sve samo ne bezazlen, godinama ta skupina igrača igra zajedno. Devet igrača igra u najjačoj europskoj ligi, Njemačkoj, tu je još i prva violina francuskog PSG-a – Luc Steins.

Poraz od Nizozemske i u Osijeku neće biti tragedija velikih razmjera jer ćemo se valjda nekako ugurati ispred Belgije i Grčke i otići na Europsko prvenstvo. Ali, poraz će još više poljuljati ugled koji je ionako već dobro narušen. Nakon poraza od Nizozemske u Eindhovenu već su počele kružiti šale na račun reprezentacije. Tako je Samir Radek, bivši rukometni vratar, a danas dežurni kritičar kada je u pitanju rukometna reprezentacija Hrvatske, napisao na svom Facebook profilu – Dobra vijest: vratari su dobro branili; loša vijest: spasili nas katastrofe.

Perkovac jako dobro zna da je pred njih težak i dugačak put kako vratiti rukomet u vrh Europe. Ono u Eindhovenu nije dobro izgledalo, vidjet ćemo da li je uspio nešto napraviti i popraviti u tri dana koliko je imao za pripremu.

- Naravno da situacija nije bajna što se tiče dana za pripremu utakmice. Ali, uvjeren sam da ćemo izgledati i odigrati puno bolje nego u Eindhovenu. Ono na što ćemo obratiti posebnu pažnju bit će dueli jedan na jedna gdje su nizozemski igrači napravili puno nereda našoj obrani. Dogovor je da tu njihovu igru jedan na jedan malo bolje zaustavimo.

Morat ćemo zatvoriti tu njihovu sredinu napada i pustiti im krila da skaču, a tu se nadam da će naši vratari biti na visokom nivou. Ono što me posebno oduševljava je atmosfera u Osijeku, Dvorana je odavno rasprodana unatoč lošijim rezultatima reprezentacije u posljednje vrijeme. I upravo zbog tih divnih navijača mi im tu podršku moramo vratiti na parketu, moramo se još više zalagati – rekao je Goran Perkovac, izbornik Hrvatske.

Smits prvi strijelac

Nizozemska je ovih dana imala manjih problema s lijevim krilom Rutgeron Tel Veldeom. U pitanju je metatarzalna kost, i vrlo vjerojatno neće igrati. Tu će se Šveđanin Staffan Olsson koji sjedi na klupi Nizozemaca morati "krpati", jer su se dva lijeva krila Jeffrey Boomhouwer i Jasper Adams oprostila od reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva. Svi ostali igrači koje smo vidjeli u Eindhovenu su spremni. Među njima posebno dakako, treba izdvojiti pokretačku snagu Luca Steinsa te Kaia Smitsa koji je s 27 pogodaka ovoga trenutka prvi strijelac kvalifikacija.

Dodajmo i kako je došlo do izmjene u televizijskom prijenosu. Naime, utakmicu će prenositi Drugi program HTV-a, a ne RTL na kojem smo posljednjih godina navikli gledati hrvatsku rukometnu reprezentaciju.