Dalić: Čestitam Joškovoj majci, to je slika reprezentacije. Najbolji je stoper svijeta

Hrvatska nogometna reprezentacija ušla je u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon jučerašnjeg remija s Belgijom (0:0). Bilo je neizvjesno do samog kraja, ali po bod za momčad sa svake strane nakon posljednjeg zvižduka značio je da Crveni vragovi ispadaju, a naši nogometaši prolaze dalje.

Zlatko Dalić je od 9 sati iz Dohe držao press-konferenciju. Uživo smo prenosili izjave kako su dolazile.

Igrač utakmice svakako je bio Joško Gvardiol, koji nas je spašavo pred naletima Belgijaca. Romelu Lukaku nije uspio pronaći put do mreže, a posebno je impresivno bilo izbijanje jedne lopte našeg stopera pred napadačem Belgije.

Oduševio je i scenom nakon susreta. Zagrlio je majku na trivinama, a fotografije je završila na društvenim mrežama. Pitali su Dalića je li ju vidio.

- Vidio sam tu fotografiju i baš mi je bilo toplo oko srca i zato Joško je najbolji stoper na svijetu. Moraš imati osjećaje. To je slika hrvatske reprezentacije i ja sam na to ponosan i čestitam njegovoj mami. Mi smo svi na svoje roditelje posebno slabi. Čestitam njegovoj majci - rekao je izbornik koji je bio dosta emotivan, ali rekao kako nakon Rusije nije plakao.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Josko Gvardiol celebrates after the match as Croatia qualify for the knockout stages REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS

Kakvo je stanje igrača nakon utakmica u skupini?

- Mi zaista radimo jako dobro. Svaki trening je izvrstan. Ja se toga ne bojim. Pripremamo se za Japan. Potrošnja je velika, ali imamo puno energije, motiva i to je dobro. Samo daj Bože da ne bude nekakvih ozljeda.

Tražili su od izbornika da napravi procjenu Japana.

- Ako jedna reprezentacija završi u grupi ispred Njemačke i Španjolske, onda je zaista kvalitetna i dobra, a oni su to pokazali. Gubili su u ranoj fazi obje utakmice i vratili su se, vjerovali su u sebe. Ono što može biti ključ je da budemo strpljivi i da ne činimo greške u obrani, koje oni kažnjavaju.

Susret s Japancima je na rasporedu u ponedjeljak od 16 sati.