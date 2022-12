Dalić nakon Belgije: Bio sam ljutit zbog VAR-a, Japan je sve samo ne lak protivnik

Hrvatska nogometna reprezentacija ušla je u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon jučerašnjeg remija s Belgijom (0:0). Bilo je neizvjesno do samog kraja, ali po bod za momčad sa svake strane nakon posljednjeg zvižduka značio je da Crveni vragovi ispadaju, a naši nogometaši prolaze dalje.

Dalić je od 9 sati iz Dohe držao press-konferenciju. Uživo smo prenosili izjave kako su dolazile.

Jeste li stigli pogledati te izanalizirati utakmicu?

- Pogledao sam utakmicu na miru sinoć i moj dojam je puno bolji nego što je bio jučer. Sjajna utakmica Hrvatske reprezentacije. Sve je bilo na vrhunskom nivou i kad se slagao adrenalin mislim da je to potpuna kontrola. Imali smo dvije-tri situacije koje su po nas mogle biti pogubne. Ne možete očekivati da vam Belgija ne stvori nekoliko prilika, ali kompletna priča je bila sjajna. Sve ono što smo napravili bilo je jako dobro. Moj dojam je tako bio još bolji.

Na red je došlo pitanje o Japanu, našem protivniku u osmini finala, koji je sinoć porazio Španjolsku.

- Španjolci su rano poveli, ali Japanci ne odustaju i zasluženo su pobijedili. Pokazali su sve što i protiv Njemačke. Japan je bio brz, odgovoran. Takvi su bili i protiv Njemačke. Kad smo pogledali njihove dvije utakmice, kad su pobijedili Španjolsku i Njemačku, Japan je sve samo ne lak protivnik.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Spain - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 1, 2022 Japan players huddle before the start of the second half REUTERS/Kim Hong-Ji Photo: KIM HONG-JI/REUTERS

Kakvo je stanje igrača nakon utakmica u skupini?

- Mi zaista radimo jako dobro. Svaki trening je izvrstan. Ja se toga ne bojim. Pripremamo se za Japan. Potrošnja je velika, ali imamo puno energije, motiva i to je dobro. Samo daj Bože da ne bude nekakvih ozljeda.

Tražili su od izbornika da napravi procjenu Japana.

- Ako jedna reprezentacija završi u grupi ispred Njemačke i Španjolske, onda je zaista kvalitetna i dobra, a oni su to pokazali. Gubili su u ranoj fazi obje utakmice i vratili su se, vjerovali su u sebe. Ono što može biti ključ je da budemo strpljivi i da ne činimo greške u obrani, koje oni kažnjavaju.

Kakav je osjećaj biti statistički jedan od najboljih izbornika na Svjetskom prvenstvu?

- Stalno smo u svjetskom vrhu. Mi smo jedina reprezentacija uz Njemačku i Francusku koja je otvorila dvije medalje na Svjetskom prvenstvu u zadnjih 25 godina. Svi mogu biti sretni i ponosni jer smo mala država. To je uspjeh svih nas. Nadam se da to nije kraj i da će još bolje raditi neke stvari. Postali smo zaista reprezentacija koja zaslužuje respekt, a ne zaslužuje da igra u 1 sat popodne kao svjetski doprvak. Zavrijedili smo ga zadnjih godina, a ovo nema puno reprezentacija.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 02.12.2022., Doha, Katar - Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvesntvu u Kataru dan nakon remija s Belgijom i izborenim ulaskom u osminu finala. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Upitali su ga jesu li porasli apetiti.

- Apetiti nisu porasli. Mi moramo ostati skromni. Moramo se pripremiti za iduću utakmicu. Učinili smo jedan korak za koji smo se spremili i idemo dalje. Ponoviti onu priču iz 2018., kada smo igrali protiv Danske. Da smo protiv Danske ispali, bili bismo gubitnici, a ne pobjednici. Moramo se za Japan pripremiti što bolje možemo. Nećemo ići s velikim najavama. Šutit ćemo i spremiti se. Važno je da budemo na zemlji.

Neki od Japanaca igraju u Europi.

- Osam igrača igra u Bundesligi, što je jako dobro za nogomet. Poznaju europski nogomet, imate napadača Celtica, to je jedan dobitak. Imaju veće ciljeve, ambicije i to je dobra stvar za izbornika Japana. Imate igrače koji igraju u Eintrachtu s nekim našim igračima pa ćemo možda imati više informacija o njima. Sigurno da će Japan biti dostojan protivnik Hrvatske.

Je li iznenađen protivnikom?

- Ne, nisam iznenađen. Japan je to zaslužio. Igrali ste na SP-u sedam ili osam puta. Prošli put u Rusiji ste vodili protiv Belgije 2:0, ali oni su uspjeli pobijediti. To je vaš uspjeh, vaša kvaliteta i zaslužili ste prolaz.

Dalić je nekada igrao protiv kluba iz Azije, hoće li mu to pomoći?

- Za mene ne baš sjajno iskustvo jer sam izgubio finale Azijske Lige prvaka protiv kluba iz Koreje. Ovo je reprezentacija, jedan veći nivo, i ono sve što ću trebati ću koristiti za utakmicu.

Komentirao je VAR.

- Bio sam ljutit. Milimetar odlučuje ovako-onako. Posebno sam osjetljiv na ovo pitanje jer je VAR presudio finale u Rusiji. Da je sadašnje tumačenje VAR-a, ono nije penal u Rusiji (protiv Francuske, op.a.).

Hrvatska je na Mundijalima protiv Japana igrala 1998. i 2006.

- Bio sam na utakmici protiv Japana u Bordeauxu. Čudio sam se kako su očistili tribine. Znam da je bila teška i gusta utakmica. To nas čeka i sada. Možda smo se veselili što smo dobili Japan, ali možda bismo se lakše nadigravali sa Španjolskom. Ovako ćemo se boriti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 02.12.2022., Doha, Katar - Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvesntvu u Kataru dan nakon remija s Belgijom i izborenim ulaskom u osminu finala. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dalićevi suradnici, tadašnji reprezentativci Dražen Ladić i Stipe Pletikosa, igrali su protiv Japana na u tim utakmicama na SP-u.

- Iskoristit ću priliku da im zahvalim. Moj stožer zaista radi sjajan posao, velika su pomoć i podrška. Mislim da smo tu stepenica više u svakom segmentu. Nisam stigao s obojicom pričati, malo sam pričao sa Stipom i drago mi je zbog njega.

Japan je oličenje skromnosti i poštenja.

- To je važna stvar. Japan je, uz kvalitetu, baš time zaslužio proći grupnu fazu. Nisu bahati u najavama, izbornik uz crtu mirno prati utakmice. To je priča slična našoj. Protiv Belgije su prije četiri godine ispali samo zato što se nisu htjeli zavući u svojih 16 metara već su napadali kod 2:0. To je u njihovoj naravi i ja to cijenim - zaključio je press-konferenciju Dalić.