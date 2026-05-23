Kako je Jakirović izveo čudo? Natjerala ga je nevolja, a ovako je govorio za VL uoči utakmice odluke

- Ovo je za mene ispunjenje sna, predložak za knjigu koju ću jednog dana napisati - tako nam je Sergej Jakirović pričao samo nekoliko dana prije odlučujuće utakmice doigravanja za plasman u Premiership.

U jednom je trenutku razgovora samouvjereno dodao:

- Ma, sigurno ulazimo u Premiership, ništa nas neće zaustaviti...

Tako je i bilo. Jakirovićev Hull na Wembleyu je, pred 85 tisuća navijača, svladao Middlesbrough (1:0), a Hullov junak bio je McBurnie koji je poentirao iz blizine u 95. minuti utakmice. Senzacionalan je to uspjeh našeg trenera koji je izborio promociju u najjaču i najbogatiju svjetsku ligu. Nevjerojatna je to reklama za naš nogometni proizvod, hrvatski trener, koji se afirmirao u hrvatskoj ligi, postavio je neke nove standarde.

Najveći doseg

Gledano iz tog konteksta, usudili bismo se kazati da je premija od oko 230 milijuna eura, koliko će Hullu pripasti od plasmana, televizijskih prava i sponzora, možda i sporedna stvar za ovu priču. Jakirovićev podvig s momčadi koju su analitičari uoči sezone svrstavali u red momčadi koje će se boriti da ne ispadne iz Championshipa, usporediv je s najvećim sportskim dosezima zadnjih godina! Jedna predsezonska prognoza čak ih je smjestila na 23. mjesto, kao sigurnog putnika u niži rang!?

Put do povijesnog uspjeha dodatno im je otežala činjenica što su se suočili sa zabranom transfera uvedenom prošle godine, kao sankciju zbog kašnjenja s plaćanjem dugova drugim klubovima.

No, upravo je ta nevolja, taj embargo, postao katalizator za stvaranje nečeg posebnog. Jakirović je morao biti inovativan. Umjesto skupih zvijezda, okrenuo se iskusnim slobodnim igračima i posudbama, tražeći one koje su drugi otpisali, ali koji su još uvijek imali glad za dokazivanjem. Stvorio je svlačionicu punu karaktera, igrača koji su navikli boriti se s leđima uza zid.

- Možda je najbolje što se ovo dogodilo. Ova grupa igrača postala je još bliža. Morali su se držati zajedno i pomagati jedni drugima. Možda nam je taj embargo i pomogao - rekao je Jakirović.

Njegova filozofija, inspirirana Jürgenom Kloppom, temeljila se na energiji, zajedništvu i neumornom radu. U momčadi je stvorio kemiju u kojoj nitko nije bio ljutit kad ne igra, a zajedništvo je bilo na najvišoj razini. Hull nije igrao najljepši nogomet - čak 18 momčadi u ligi imalo je veći posjed lopte - ali su bili pragmatični, opasni i nevjerojatno otporni na sve izazove.

- Nevjerojatan je osjećaj, ne mogu vjerovati. Uspjeli smo iako smo bili pod pritiskom u utakmici. Oni vole imati loptu u nogama iako nisu stvarali velike prilike. Mi smo onda nakon 15 minuta promijenili sustav igre - rekao je Jakirović i dodao:

- Regularni dio sezone nije bio idealan, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i više nije bilo važno koliko si bodova osvojio prije toga. Sve je stvar pritiska jer nemaš puno vremena za ispravke. Ovo je vrlo zahtjevna i vrlo teška liga, intenzitet je nevjerojatan...

A sve je počelo kao san koji se samo Jakirović usudio sanjati. Kada je Jakirović prošlog ljeta stigao u klub, zatekao je momčad koja je tek za dlaku, zahvaljujući boljoj razlici pogodaka, izbjegla ispadanje u treću ligu. Očekivanja su bila skromna, a cilj jasan - stabilizirati klub i osigurati mirnu sezonu negdje u sredini ljestvice.

Izgradio karakter

Sezona je bila preslika karaktera momčadi, puna uspona i padova. Nakon lošijeg starta, Hull je uhvatio ritam i dobar dio sezone proveo na pozicijama koje vode u doigravanje. No, onda je uslijedio pad. Uoči posljednja tri kola, niz od šest utakmica bez pobjede izbacio ih je iz kruga šest najboljih. Činilo se da je san gotov, da su "pukli" pod pritiskom. Ipak, sudbina je imala drugačiji plan. U posljednjem kolu, trebala im je pobjeda protiv Norwicha i kiks rivala. Upravo to se i dogodilo. Hull je slavio, a konkurenti su posrnuli, čime su se Tigrovi doslovno u zadnji čas provukli u doigravanje kao šestoplasirana momčad. A tamo ih je čekao najteži mogući zadatak, gostovanje kod Millwalla na stadionu The Den, možda i najtežem gostujućem terenu u Engleskoj. Nakon 0:0 kod kuće, malo tko im je davao šanse. No, Jakirović je povukao genijalan taktički potez, promijenio formaciju, ostavio ključne igrače na klupi i u drugom poluvremenu slomio otpor domaćina za pobjedu 2:0 i plasman u finale. Bio je to trenutak za koji je kasnije rekao:

- Imao sam velikih uspjeha kao trener, osvajao prvenstva i sve, ali ovo je možda broj jedan zbog svih problema koje smo imali...

Posebnu priču ispisao je i naš vratar Ivor Pandur. Dečko koji je prije dvije godine došao u Hull, vrlo brzo postao je jedna od ključnih figura momčadi. S povjerenjem koje mu je ukazao Jakirović, dobio je potrebno samopouzdanje. Nizao je utakmice bez primljenog pogotka i sjajne obrane koje su bile ključan sastojak ovog povijesnog uspjeha. Kao logična nagrada takve izvedbe stigao je i poziv Zlatka Dalića za reprezentaciju i mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo ovog ljeta.