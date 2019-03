'Uživam gledati Bogdanovića, ipak je on moj Hercegovac'

Kada ga opisuju oni koji su pozorno pratili njegov igrački razvoj, za mladog Luku Menala (22) kazat će kako je moderan krilni napadač, laganog koraka i uvjerljivog driblinga.

Ovaj iznimno bistar i drag dečko prije mjesec dana iz Dinama je otišao na posudbu u Slaven Belupo. Već se nametnuo u novoj sredini i jasno je da će biti važan adut momčadi iz Koprivnice.

Kako je doživio odlazak iz Dinama?

– Nije jednostavno otići iz Dinama u neki drugi hrvatski klub. Kada se pojavila opcija za odlazak u Belupo, svi smo bili za to. Za sada se to ispostavilo kao pogodak. Znao sam cijelu momčad Belupa. Šteta što neki igrači te momčadi nisu napravili veće karijere – počeo je Menalo.

Osnovna premisa bila mu je da bude što standardniji u novoj momčadi jer za mladog igrača najvažnije je skupljanje igračkog iskustva.

– Prvih pola godine u Dinamu nisam dobio značajniju priliku. Najvažniji mi je kontinuitet, ono što sada imam u Koprivnici.

Prisjetio se okolnosti kada se pojavila opcija za Dinamo?

– Sve je došlo relativno brzo. S bh. reprezentacijom bio sam na turneji u SAD-u. Tada je uspostavljen prvi kontakt. Malo sam se i ja iznenadio. Čim sam sletio iz SAD-a, odmah sam otišao na potpis, tako da nisam ni stigao razmišljati. Tek kada sam potpisao i vratio se u Široki, bio sam svjestan što je Dinamo.

Koliko mu se bilo teško preseliti u Zagreb?

– Igrao sam četiri godine seniorski nogomet u Širokom, tako da sam očekivao transfer. Pripremao sam se na promjenu sredine. Nije bilo posebnih poteškoća.

Kako mu se svidio komfor kao igrača Dinama?

– To je neusporediva razina. Sa statusom kakav imaju igrači Dinama, ništa se na ovim prostorima ne može usporediti.

Kakva je bila emocija kada je otišao na posudbu iz Dinama?

– Nisam bio nesretan. U Dinamu se nisam uspio nametnuti i razmišljao sam da bi bilo pametno potražiti taj kontinuitet. Bio sam sretan što ću napokon igrati. Iz tog razdoblja u Dinamu sigurno sam dobio određene beneficije. Naučio sam kako je raditi u vrhunskim uvjetima i trenirati s kvalitetnim trenerima i igračima. U tih pola godine zaista sam napredovao. Osjećao sam se sjajno i zbog tretmana koji sam imao kao igrač u modroj svlačionici. To je velika snaga ovog Dinama, što svaki igrač to osjeća.

Naravno, nada se da bi, kao i mnogi prije njega, okolnim putem mogao potvrditi da je dovoljno dobar za Dinamo.

– Cilj mi je vratiti se u Dinamo i to pokazati svima.

Menalo sada funkcionira na relaciji Koprivnica – Zagreb.

– U Zagrebu sam najviše zbog individualnog rada s Perom Kuterovcem. S njim radim otkako sam došao u Zagreb prije osam mjeseci. Sjajan je trener i puno sam napredovao zahvaljujući njegovim metodama rada.

Kakva su očekivanja od ove polusezone?

– Najvažnije mi je da se nametnem i da igram što je moguće više. Pomoći ću Belupu i oni će pomoći meni. Fokus je što prije izbjeći zonu za ostanak. Mislim da momčad može dosta. Imamo spoj iskusnih, Bačelić-Grgića, Jelića, Krstanovića, Vidovića, odnosno mladih, Bogojevića, Šarlije, Dolčeka, Gode... Za njih nema zime.

Nedostaje li mu Hercegovina?

– Pa i ne osjećam nostalgiju. Možda netipično za Hercegovca. Bio sam doma tri tjedna tijekom zimske stanke, tako da sam ostvario sve želje. U kontaktu sam s bivšim suigračima iz Širokog Brijega. Stalno ih pratim.

Traže li prijatelji Dinamove dresove? (Smije se Luka...)

– Jesu, jesu. Bilo je dosta narudžbi kad smo igrali s Dinamom prijateljsku utakmicu u Širokom Brijegu. Redovito šaljem dresove u Hercegovinu.

Odgovara li mu ta pozicija krilnog napadača?

– U mlađim uzrastima najprije sam počeo kao špica. U starijim kadetima, odnosno mlađim juniorima, prešao sam na lijevo krilo. Kad je Goran Sablić došao za trenera u Široki Brijeg, igrao sam i špicu. Na krilu se osjećam najbolje kad imam manevarski prostor za dribling i više slobode, iako mogu igrati i klasičnog napadača.

Menalo je prošao sve vrste u mladim bh. reprezentacijama, a lani je na spomenutoj američkoj turneji dvaput zaigrao i za seniorsku nacionalnu vrstu.

– To mi je posebno iskustvo. Bilo je nekih koji su sumnjali u moje kvalitete, no pokazao sam da sam dovoljno dobar i za tu razinu.

Kako je doživio izbornika Roberta Prosinečkog?

– Prije te turneje nismo se poznavali. Naravno, znao sam sve o njemu. Oduševio me nogometnim znanjem i načinom na koji to prenosi na igrače. I prije sam radio s nekim trenerima koji su bili igračke legende, ali svoje znanje nisu znali prenijeti.

Koja mu je prva asocijacija na Roberta Prosinečkog?

– Osvajanje Lige prvaka s Crvenom zvezdom, a potom njegov dribling i igračka lucidnost.

Tko mu se sviđao kao klincu iz skupine današnjih bh. zvijezda?

– Kad razmišljam o emocijama iz djetinjstva, onda je to sigurno Edin Džeko. Gdje god je igrao, zabijao je. Bio je najbolji strijelac Bundeslige, u Cityju je zabijao po 20 pogodaka, u Romi se bori za najboljeg strijelca. On je top, jedan od najboljih napadača današnjice. Jednog dana i ja bih htio doseći tu razinu igračkog ugleda kakav ima Džeko.

Koji su mu igrački uzori?

– Nemam nekog najdražeg, ali ako moram nekog izdvojiti, onda su to Neymar, zbog stila igre, a onda Cristiano Ronaldo, zbog pristupa. Taj je čudo...

Liga koju najviše voli?

– Po mom igračkom stilu, mislim da bi mi odgovarala Španjolska, no svaki igrač sanja o Engleskoj. To je posebna nogometna kultura, to me oduševljava.

Igrački gen naslijedio je od oca?

– Otac Tomislav igrao je mali nogomet, no nogometom me zarazio brat Pero s kojim sam stalno išao na treninge. On mi je prenio i strast prema madridskom Realu zbog onog pravog Ronalda. Brat je igrao u Croatiji iz Toronta, danas živi tamo.

Barcelona ili Real?

– Barcelona igra sve što ja volim u nogometu, kratki pasovi, kreativnost, driblinzi... No, Real mi je posebna emocija iz djetinjstva.

Savjetuju li brat i otac?

– Otac je prije savjetovao dok sam bio mlađi. Sada mi je važna potpora. Da nije bilo njih dvojice, možda se ni ne bih bavio nogometom.

Osim nogometa, postoji i strast za košarkom.

– Obožavam gledati NBA. Fasciniraju me njihove atletske sposobnosti. Pratim i zbog Bojana Bogdanovića s kojim se družim kada je tu. Imamo nekoliko zajedničkih prijatelja. Obvezno ga pratim svaku utakmicu, ipak je on moj Hercegovac – zaključio je Luka Menalo.