Ćiro: Samo da se Daliću ne dogodi ono što se meni dogodilo nakon Francuske

Izbornik Zlatko Dalić u kvalifikacije za EP kreće sa drugom momčadi od one koju je preuzeo u listopadu 2017. godine.

Od reprezentacije su se oprostili Subašić, Ćorluka i Mandžukić, Nikola Kalinić još je uvijek uvrijeđen, a oporavljaju je Mitrović, Vrsaljko, Strinić, Jedvaj, Pjaca i Pivarić. Za dvoboj s Azerbejdžanom nema Lovrena koji je suspendiran!

Pitali smo Dalićeva mentora, trenerskog gurua Miroslava Blaževića – vidi li opasnost za Hrvatsku u spomenutim hendikepima?

Povjerenje je bezgranično

– Moje povjerenje u Dalića je bezgranično. On je u svome poslu svakoga dana, u svakome satu, u svakoj minuti, i uvjeren sam kako će i ovoga puta pronaći najadekvatnija i najsvrsishodnija rješenja. Neće mu biti lako, no njegov nesporan trenerski talent iznjedrit će momčad u kojoj se neće osjetiti spomenuti hendikepi – ističe Blažević.

Vi ste nakon osvajanja svjetske bronce u Francuskoj slabije krenuli u novi ciklus, jer je došlo do pražnjenja i opuštanja. Je li Dalić suočen sa sličnim sindromom?

– To je iskustvo koje Dalića čini svjesnim kako treba udvostručiti, odnosno multiplicirati oprez i pažnju u ovome ciklusu. On sve to dobro zna i uvjeren sam da će nam reprezentacija i dalje donositi puno radosti – dodaje Miroslav Blažević.

Na Dalićevu popisu za Azerbajdžan i Mađarsku našao se samo jedan debitant, Dinamov centarfor Bruno Petković, oko kojega je stvorena svojevrsna kampanja da ga izbornik mora pozvati. Dalić je popustio tek nakon što mu je otpao Marko Pjaca. Je li Petković zaslužio Dalićevu pozivnicu, pitali smo Ćiru Blaževića.

– E, to je jedna doktrina o kojoj sam htio osobno razgovarati s Petkovićem, ali neka je onda upozna ovako i neka dobro ovo pročita. Bruno, moraš biti svjestan da posao kojim se baviš zahtijeva permanentno potvrđivanje. Ti si svjetski talent, koji je za sada postigao afirmaciju, ali ne i reputaciju te tek trebaš doći do renomea! Ti nisi svjestan kako u sebi nosiš taj psihološki hendikep koji sputava tvoj talent – kaže Blažević.

Aludirate na Petkovićevu slabu izvedbu protiv Benfice nakon što je u prvoj utakmici bio briljantan?

– Bio sam ljutit na Bjelicu što ga je u Lisabonu izvadio iz igre. Ja sam vidio da je Bruno u toj utakmici bio za k..., ali ja ga nikada ne bih mijenjao jer znam kako on, i u takvome izdanju, ima moć koja može presuditi utakmicu. I zato, Petkoviću, ti imaš talent koji može u reprezentaciji nadomjestiti Mandžukića, ali ne registriraš li toga dušmana u sebi koji te uspavao i ne istjeraš li ga, ostat ćeš nedorečen. I jednoga dana bit ćeš nesretni starac – dodao je Ćiro Blažević u svome emotivnom nastupu prema Dinamovome napadaču.

Kad smo već razgovarali s trenerom svih trenera, nismo mogli zaobići ni vruću vratarsku temu – tko bi trebao biti prvi vratar protiv Azerbajdžana? Ćiro tu nema dvojbe i nudi svoju argumentaciju.

– Za mene to nije dvojba; ‘ovaj’ (Livaković) u svome klubu brani, a ‘onaj’ (Lovre Kalinić) ne brani – uzvraća Ćiro.

Nažalost, iako je Lovre Kalinić doista nominalno prvi vratar reprezentacije, njegov posljednji nastup za Aston Villu datira još iz 16. veljače. Tada se ozlijedio, a nakon što se oporavio, trener Ville povjerenje je dao engleskom vrataru Jadu Steeru koji je u pet nastupa primio samo dva pogotka.