Frizer igrača Dinama toliko je popularan da mu dolazi i poznati srpski pjevač

Igrači Dinama ove su sezone u Europi ostvarili rezultat o kojem će pričati generacije, a zajedništvo igrača vidjelo se u svakoj utakmici. Postali su nogometaši kluba iz Maksimira hit sezone, a osim o nogometnom umijeću, ženska publika često je u medijima vodila raspravu i o njihovu izgledu te se bavila odabirom najzgodnijih.

– Svi su baš pravi dečki. Kao ekipa su stvarno korektni – kaže Danijel Beronja, frizer koji se brine o frizurama brojnih Dinamovih igrača.

Stojanović spreman na šalu

U frizerski studio D&M, koji ima obiteljsku tradiciju dugu čak 50 godina, inače poznat pod kodnim imenom “Kod Beksa”, kao stalni gosti dolaze Bruno Petković, Dani Olmo, Emir Dilaver, Damian Kadzior, Marin Leovac, Petar Stojanović, a bio je i Amer Gojak.

– Pozitivno su me iznenadili. Očekivao sam od nekih da će biti zahtjevni, ipak su oni javne ličnosti, ali naprotiv. Svi su pristojni, zanimljivi, nitko od njih nije umišljen – dodaje Beks, koji nam je zatim rekao kako je počela priča u kojoj se igrači koji su ostvarili povijesni uspjeh dolaze šišati na istok grada, u Dubec.

– Prvi je došao Petković, a njega je doveo Ivan Bandić, sin trenera Dinama Joze, jer je Bruno k njima došao živjeti iz Metkovića u Trnovčicu. On je dolazio još dok je i u Cataniji igrao, ima tome nekoliko godina. Na ljeto je došao u Dinamo i sve je počelo prije tri mjeseca, nazvao me i rekao da bi došao Dani Olmo – kaže Danijel, koji već ima 15 godina iskustva u struci iako sam priznaje da nije bilo lagano početkom 2000-ih biti muški frizer u Dubravi.

– Onda su se ljudi tome smijali. Društvo je umiralo od smijeha kad sam im rekao da sam frizer – prepričava i dodaje da je to danas potpuno druga priča.

– Olmo je divan dečko, javi mi se i nevezano za posao, pozdravi uvijek, a i ovi klinci u salonu oduševe se kada vide da je došao, iako su prvo u šoku, jer ne očekuju nekoga poput njega kod kvartovskog frizera. Moram izdvojiti i Dilavera koji je čovjek na mjestu, obiteljski čovjek. Leovac je također takav, pravi gospodin, a Stojanović je zabavljač i uvijek spreman za šalu – hvali Beks uz opasku da ni za koga nema lošu riječ.

Pitali smo ga tko mu je s financijske strane najdraži klijent među nogometašima.

– Svi su korektni – uz smijeh je odgovorio te dodao da nikad nije mogao ni sanjati da će šišati igrače Dinama.

Pitali smo ga je li i njegov prepoznatljivi znak “crta” koju viđamo na frizurama njegovih klijenata.

– Ma ne, to je moda. Mnogi nogometaši imaju taj stil koji se svidi i ostalima pa to tako krene – smatra on, a zanimljivo je i da mu oni nisu prvi klijenti iz nogometnog svijeta. Frizira i Ivana Klasnića, Marija Maloču, Jerka Leku, a u goste je znao navratiti i srpski pjevač Darko Lazić.

Sve to Danijel ovjekovječi fotografijama na Instagramu, a tamo se može vidjeti i da je pravi navijač jer, osim odlazaka na utakmice Dinama, čest je gost i na susretima hrvatske nogometne reprezentacije. Zanimao nas je njegov komentar na rad trenera Nenada Bjelice.

– Sjajan je trener. Vidi se njegov rukopis i sviđa mi se kako je to posložio. Koliko znam, kad se radi, onda se radi, ali ima pošten pristup prema igračima. Svi su morali zaslužiti minute i vidi se da su prava momčad na terenu. Možda Dinamo nema odlične pojedince kao prijašnjih sezona, ali kao skupina najbolji su u posljednjih desetak godina. Možda sam subjektivan, ali u Maksimiru protiv Benfice sjajno su igrali Petković i Olmo. Petković je gorostas s finom tehnikom, a Olmo je majstor već sada. Također, Šunjić je odigrao maestralnu utakmicu u Zagrebu – smatra Beronja kojem se iz svake rečenice vidi da razumije nogomet, ali dodaje da s igračima ne razgovara previše o Dinamu kada mu dođu na šišanje.

Bruno i zaspi pod škarama

– Umorni su oni od treninga, a i ne želim ih gnjaviti time. Bruno nekada zna i zaspati ha-ha! Više je to opuštena priča da bi im bilo što ugodnije. Mislim da se zato i vraćaju. Ne želim zvučati umišljeno, ali vide oni da znam svoj posao. Tako su prvi put svi imali neke želje, kakvu bi frizuru htjeli, ali sad znaju samo sjesti i reći da ih ošišam kako mislim da bi bilo najbolje – opisuje Beronja.

Naravno, drago mu je vidjeti svoje frizure na terenu i u TV prijenosu, a nada se da će ih dolaziti još više iz maksimirske svlačionice. Otkrio je i koga bi volio ošišati, a nije mu još došao.

– Bilo bi mi drago da dođe Nenad Bjelica! To bi mi baš bio gušt. Ako ikada dođe u D&M, imat će besplatno šišanje – uz smijeh je zaključio simpatični Beks.

>> Pogledajte zanimljivosti o igračima Dinama