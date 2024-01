Užasni komentari na objavi hrvatske sportske novinarke. Mogla je napraviti samo jednu stvar

Hajduk je sinoć na Poljudu imao fantastičnu podršku navijača jer su tribine bile ispunjene do posljednjeg mjesta, ali ni to nije zaustavilo sjajnu momčad Rijeke da dođe do velike pobjede i preuzme prvo mjesto na tablici HNL-a. Domaći su poveli golom Pukštasa u 15. minuti i činilo se da sve ide u korist Hajduka, no gosti s Rujevice u drugom poluvremenu šokirali su domaće preokretom koji im je u konačnici donio tri velika boda preko Obregona i Selahija.

GALERIJA Perišić i Brekalo dobili ovacije Poljuda

Euforija koja je vladala danima u Splitu tako je preko noći naglo ugašena, a ukoliko izgube od Osijeka, vrlo je moguće kako će na u Dalmaciji zavladati i depresija. Na meti navijača našla se i poznata novinarka Mirta Šurjak koja radi za HRT, ali poznato je i da prati sve utakmice Hajduka.

VEZANI ČLANCI:

Mirta se oglasila pred početak utakmice i snimila je trenutak kada su Ivan Perišić i Josip Brekalo izašli na teren, te je na tribinama nastala ludnica. Međutim, ta objava očito nije bila najbolje prihvaćena te je dobila žestoke komentare i vrijeđanja. Na njenu objavu bilo je više od stotinu komentara koji su uglavnom bili negativni i ružni, zbog čega je Mirta morala reagirati i obrisala sve komentare.