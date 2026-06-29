Jeste li znali da je Dalić odličan prijatelj izbornika Portugala? 'Veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri'

Još tamo u jesen 2017. godine, nakon što se doslovno u zrakoplovu upoznao s igračima te u svojoj prvoj utakmici izborničkog mandata s Ukrajinom uspio izboriti dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Zlatko Dalić znao je koga će tražiti za pomoć za utakmice play-offa protiv Grčke. Kontaktirao je Roberta Martineza, renomiranog španjolskog stručnjaka, koji će mu biti idući protivnik na Svjetskom prvenstvu, u utakmici šesnaestine finala SP-a. Martinez je od 2023. izbornik reprezentacije Portugala, protiv koje Hrvatska igra u Torontu 3. srpnja od jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu.

Dalić: Martinez mi je puno pomogao

Martinez je tada Daliću pomogao bez ikakvog razmišljanja. Budući da je imao veliko znanje o Grčkoj, dao je Daliću podrobne informacije o taktici, pristupu i individualcima. Hrvatska je na kraju pobijedila Grke u dodatnom doigravanju i plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a sve ostalo je povijest. Tako je, u samim počecima, dok Dalić nije još ni približno izgradio svoje izborničko ime, Martinez bio jedna od važnih karika u radu našeg izbornika. I sam Dalić zna reći da 52-godišnjeg Španjolca voli nazivati svojim prijateljem.

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– Robert Martinez sjajan je trener, veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri – rekao je jednom prilikom Dalić, a poštovanje između ova dva izbornika je uzajamno.

– Veliki sam pobornik Zlatka Dalića. Želim ga pobijediti, ali imam veliko poštovanje prema njegovu radu. Hrvatska je primjer nogometnom svijetu – rekao je Martinez u studenom 2024. prije okršaja Hrvatske s Portugalom u Ligi nacija, koji je završio rezultatom 1:1.

Kada sveukupno gledamo međusobne okršaje ovih izborničkih prijatelja, Martinez je za nijansu uspješniji od Dalića. Naime, Martinezove su momčadi u pet ogleda upisale dvije pobjede, Dalićeve po jednu, dok su dva susreta završila neodlučeno. Dalić je u svakom od tih okršaja bio na klupi Hrvatske, Martinez je u dva navrata bio izbornik Belgije, a u tri izbornik Portugala. Jedini put kad je Hrvatska upisala pobjedu nad Martinezovom momčadi bilo je u prijateljskom dvoboju u sklopu priprema za Euro 2024., kada su vatreni svladali Portugal rezultatom 2:1.

Ipak, bila je tu još jedna utakmica koja je donekle dala osjećaj pobjede, unatoč remiju. Riječ je, naravno, o dvoboju trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru, u kojem su Hrvatska i Belgija odigrale 0:0, uz promašaje Romelua Lukakua u prvom planu. Taj rezultat je značio da Hrvatska ide u nokaut-fazu (te na kraju krajeva i do bronce), a da Belgija odlazi kući s turnira. Upravo nakon te utakmice Martinez je podnio ostavku na mjesto belgijskog izbornika.

– Čuli smo se noćas oko 2-3 sata. Ja sam mu poslao poruku i on meni. Zahvalio sam mu. Žao mi je što je otišao, napravio je sjajne stvari. Pet godina bio je prvi na Fifinoj ljestvici s Belgijom. Tako je u nogometu, svemu dođe kraj, pa tako i njegovoj eri u Belgiji, gdje je osvojio broncu i doveo momčad do prvog mjesta na Fifinoj ljestvici. Napravio je zlatnu generaciju. To je tako, život ide dalje – rekao je Dalić o Martinezu dan nakon te frapantne utakmice s Belgijom.

Izgleda da je Martínez u različitim ulogama bio dijelom dviju uzastopnih hrvatskih medalja na svjetskim prvenstvima, a sada će nam, bez sumnje, htjeti stati na put u pokušaju osvajanja treće. Portugal, kao aktualni osvajač Lige nacija i momčad s iznimno snažnim kadrom, na ovom prvenstvu cilja vrlo visoko. Kada imate jedan od najboljih veznih redova turnira (Vitinha, João Neves i Bruno Fernandes), najboljeg lijevog beka svijeta (Nuno Mendes) te i dalje golgeterski raspoloženog Cristiana Ronalda u vrhu napada, jasno je da vas sve to automatski svrstava među glavne favorite za odličja.

Martinez je uvjerljivo najuspješniji izbornik u povijesti Portugala, s čak 2,30 osvojenih bodova po utakmici u 44 dvoboja. Za usporedbu, njegov prethodnik Fernando Santos osvajao je 2,06 bodova po utakmici. No Martinez se izdvaja svojim pristupom, čim je došao u Savez, on je imao svaki detalj o fizičkom stanju, kvalitetama i manama svih 26 igrača iz kadra, a uoči prvog okupljanja vodio je razgovor 'jedan na jedan' sa svakim od 26 igrača.

Nije samo "štreber"

Iako ima izrazito analitičan pristup, mjeri metrike poput broja otvaranja prostora i brzine reakcije nakon izgubljene lopte, ne može ga se svesti samo na "štrebera". Ono gdje su Martínez i Dalić vrlo slični u pristupu jest razumijevanje koliko se posao izbornika razlikuje od klupskog trenera. Obojica, parafrazirano, često ističu da je najvažniji dio posla izbornika stvaranje međuljudskih odnosa, jer reprezentacija nema dovoljno vremena za klasičan trenažni proces. Tako će se dvojica dobrih prijatelja koji dijele nogometnu filozofiju šesti put naći na suparničkim stranama, a nadamo se da će ovoga puta Dalić ipak prevladati te izjednačiti međusobni omjer protiv čovjeka koji mu je toliko pomogao.