Pročitajte što svjetski mediji pišu o Modriću i Hrvatskoj nakon prolaska u nokaut fazu SP-a!

Hrvatska reprezentacija osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 protiv Gane u Philadelphiji, čime je zauzela drugo mjesto u skupini L. Golove za Hrvatsku postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, javlja u izvještaju ugledna Gazzetta dello Sport u tekstu u kojem naglasak stavlja na igrače vatrenih koji se natječu u talijanskom prvenstvu.

- Postojao je rizik, a pomalo i strah, da bi ovo mogla biti 22. i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića koji će uskoro napuniti 41 godinu. Za Modrića je ovo bio i 201. nastup za reprezentaciju, više od 20 godina nakon prvog. Njegova prisutnost na terenu pridonijela je podizanju prosječne starosti Dalićevih 11 prvotimaca na 30 godina i 94 dana, što je tek malo ispod nacionalnog rekorda postavljenog u utakmici za treće mjesto 1998. godine, koji je iznosio 30 godina i 126 dana - navode Talijani.

Inače, Modrić je s 40 godina i 292 dana postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava, preuzevši rekord od BiH legende Edina Džeke.

- Hrvatski fenomen ostao je na terenu sve do posljednje od sedam minuta sudačke nadoknade. Njegova veličanstvena priča nastavlja se još malo. A mi smo sretni - dodali su iz Gazzette.

- Hrvatska odbija proglasiti kraj ciklusa koji je već na samrti. Za sada lijekovi djeluju i održavaju pacijenta na životu. Jako je to daleko od trčanja i skakanja kakvo smo gledali 2018., pa čak i 2022. godine. Zauvijek ćemo pamtiti ovaj dan kao dan kada smo zamalo umirovili kapetana Luku Modrića. Kontekst na ljestvici prikazivao je Hrvatsku kojoj je u slučaju poraza prijetio odlazak kući te Ganu koja je već osigurala prolaz - pišu iz španjolskog medija AS.