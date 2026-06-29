Navijači sumnjaju da je ova utakmica na SP-u namještena! Na kraju je nastradao Iran

Na prvi pogled bila je to zanimljiva utakmica, Austrija i Alžir u posljednjem kolu igranja po skupinama odigrali su 3:3. No taj je rezultat izazvao sumnje, brojni su navijači dignuli svoj glas tvrdeći da je susret namješten ili dogovoren. Naime, remi je odgovarao i Austriji i Alžiru, s njim su obje reprezentacije prolazile dalje.

Sumnju je pobudio i taj posljednji pogodak Kalajdžića za Austriju i izjednačenje. Naime, Alžir je poveo s 3:2 pogotkom Mahreza u 93. minuti i činilo se da je sve gotovo, no onda je u 96. Kalajdžić izjednačio. Neki od navijača tvrde da je Alžir namjerno pustio Austrijancima da postignu taj pogodak jer im je remi bio bolji od pobjede. Naime, u slučaju da su slavili nad Austrijom, u šesnaestini finala išli bi na Španjolsku, a ovako su je izbjegli i igrat će protiv Švicarske, koja im se čini ipak znatno lakšim suparnikom.

U prilog teoriji zavjere ide i činjenica da su taj pogodak Austrije slavili – Alžirci, upravo zbog toga što su ‘pobjegli’ od Španjolaca. Sigurno će se o ovoj utakmici još dosta govoriti jer ovako je stradao Iran, koji više nije bio među osam najbolje trećeplasiranih momčadi te je zbog toga ispao sa Svjetskog prvenstva. Iran je protiv Egipta postigao pogodak za pobjedu, slavio, ali je VAR otkrio milimetarsko zaleđe. I ostali su na tri boda, s kojima bi prošli dalje kao osmi od trećeplasiranih, ali onda se dogodio taj remi Austrije i Alžira koji ih je spustio ispod ‘crte’, pali su na deveto mjesto i ispali sa Svjetskog prvenstva. A zna se koliko im je bilo teško, da su u SAD mogli samo na utakmicu i odmah su se morali vraćati u bazu u Meksiko, imali su probleme s vizama i stvarno je šteta što su ispali na ovakav način.