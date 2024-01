Gazda Rijeke nakon derbija za Večernji: 'Imam samo jednu zamjerku'

- Iskreno, očekivao sam da ćemo pobijediti Hajduk s 3:1, to je bila moja prognoza prije utakmice. Ali ni ovako nije loše - nasmijao se Damir Mišković kada smo ga nakratko čuli nakon pobjede protiv Hajduka (2:1). na Poljudu. A izborili su je Riječani fanatično branili u tvrdoj utakmici, preokretom od kojeg je zanijemilo 30 tisuća ljudi na Poljudu, a neki su se prije kraja pokupili sa stadiona. Nisu doduše računali da će se igrati još 11 minuta sudačke nadoknade, ali ni to nije pomoglo Hajduku da se izvuče iz ponora. Bijeli su sinoć izgubili više od tri boda, jer zbog nepovoljne statistike moraju pobijediti Rijeku s barem 2:0 na Rujevici, ako omjeri snaga u borbi za titulu ostanu u ovakvom ritmu i poretku na vrhu.

'Možemo mi i 200 minuta ako treba'

Dok smo razgovarali s gazdom Rijeke, na jugu se čula pjesma Armade koja je dugo slavila s igračima i trenerom Željkom Sopićem koji je kasnije bio i posebno nadahnut u razgovoru s novinarima. Mišković se mogao samo složiti s analizom koju je trener ponudio, kada je objasnio kako je neutralizirao sredinu Hajduka i iskoristio njihovo preskakanje igre koja se svela na traženje Marka Livaje.

- Ovako izborena pobjeda, protiv jakog Hajduka, nakon što smo primili pogodak u ranoj fazi, uvijek ima posebno značenje. Čestitam igračima, stožeru i cijelom klubu. Mislim da su i gledatelji imali što vidjeti, derbi nije razočarao. A presudilo je, baš kao što je kazao i naš trener, to što smo bili bolji od Hajduka. Igrali smo kao momčad i na to sam ponosan. Jedina zamjerka je što produžetak nije trajao 20 minuta, mislim da bi to bilo korektnije, kazao je gazda Rijeke, aludirajući na sudačku odluku o čak 11 minuta dodatnog vremena kojim su darivali Hajduk u rezultatskom minusu, ali rezultat je ostao isti, Rijeka je sačuvala pobjedu koju su kreirali majstorskim pogocima Obregon i Selahi i tako preuzela vodeću poziciju u ligi.

'U Rijeku se ne dolazi zbog novca'

- Zasluženo smo tu gdje jesmo, na vrhu, a bili smo nekad i na dnu. Pokazali smo što je Rijeka i koliko je važan sustav koji smo s godinama stvorili i u kojem igrači koji dolaze mogu igrati neopterećeni s nekakvim potresima i tragedijama. Imamo izvrsne mlade igrače, reprezentativce. Većina njih ne dolazi ovdje zbog novca. Ni u pobjedi nećemo letjeti, o tome će više kazati i trener, to je njegov dio posla. Ja sam zadovoljan jer smo pokazali da možemo do tri boda i po kiši, snijegu i ledu, pa ako treba i 120 minuta ili u zaista sramotnim uvjetima kakvi su vladali na terenu u Gorici prije nekoliko dana, kaže Mišković.

Trener Sopić bio je nešto optimističniji - kazao je da su njegovi igrači spremni i za 200 minuta igre ako se ukaže potreba.

