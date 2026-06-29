Prije rijeke hrvatskih navijača ulicama Toronta slijevala se Parada ponosa, evo što smo vidjeli

U Torontu se ovih dana održavalo još jedno spektakularno izdanje svoje Parade ponosa, događaja koji je odavno prerastao okvire obične proslave i postao globalni simbol otpora, radosti i borbe za jednakost. U 2026. godini festival obilježava svoju 45. godišnjicu, podsjećajući na svoje korijene koji sežu u prosvjede nakon zloglasnih policijskih racija na gay saune 1981. godine. Taj trenutak otpora definirao je duh manifestacije koja danas privlači milijune posjetitelja. Ovogodišnja tema, "Nećemo stati" ("We Won't Stop"), snažna je poruka koja se nadovezuje na lanjsku "Svi zajedno" ("All In"), naglašavajući da borba za slobodu, inkluziju i priznanje nije gotova. "To je obećanje i poziv na akciju", izjavio je Kojo Modeste, izvršni direktor Pride Toronta, dodajući kako tema odražava "kolektivnu odlučnost da nastavimo štititi napredak koji smo postigli i zahtijevati svijet u kojem 2SLGBTQI+ zajednice mogu živjeti slobodno, sigurno i autentično".

Foto: Večernji list

Vrhunac cijelog mjeseca ponosa bez sumnje je velika Parada ponosa, koja je održana u nedjelju, 28. lipnja, s početkom u 14 sati. Spektakularna povorka, koja je trajala sve do 20 sati, krenula je s križanja ulica Rosedale Valley Road i Park Road. Odatle se rijeka sudionika, platformi i glazbe spuštala prema jugu kultnom ulicom Yonge, prolazeći kroz samo srce centra grada.

Ruta je zatim skrenula desno, odnosno prema zapadu, na ulicu Dundas Street West, a svoje veliko finale imala je na trgu Nathan Phillips Square, ispred gradske vijećnice. Posjetiteljima je bilo savjetovano da dođu znatno ranije, najkasnije do podneva, kako bi osigurali dobro mjesto za gledanje, budući da su ulicama Toronta vladale velike gužve. Za one koji su željeli još bolji žele organiziraniji pogled bila su postavljena i posebna mjesta za gledanje na nekoliko lokacija - gotovo kao da se radi o utakmici Svjetskog prvenstva.

Foto: Večernji list

Tako je u nedjelju poslijepodne ulicama Toronta sve prštalo od ljubavi, što mogu ilustrirati i naše fotografije. Istim ovim rutama u četvrtak će se kretati i hrvatski navijači, ujedinjeni u podršci hrvatskoj reprezentaciji u utakmici protiv Portugala.