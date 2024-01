VIDEO Užasan pad slavnog Francuza u Wengenu: Odvezen helikopterom. Jecao je od bolova

Alexis Pinturault je doživio težak pad na utrci u Wengenu. Francuz je u Super-H utrci izgubio kontrolu na skoku Silverhorn i loše se dočekao prilikom slijetanja. Pao je i dugo nastavio klizati po snijegu da bi se naposljetku zaustavio na stazi.

Po 32-godišnjeg Francuza, osvajača pet malih kristalnih globusa i pobjednika Svjetskog skijaškog kupa 2021. godine, morao je doći helikopter. Svjedoci govore kako su se čuli bolni jecaji.

Get well soon and come back stronger @AlexPinturault! #Wengen #Lauberhornrennen #Lauberhorn pic.twitter.com/cdXD55ktfl