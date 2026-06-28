FOTO Pogledajte u čijem društvu Kolinda gleda utakmicu: Pored nje su sve sama poznata imena

Hrvatska nogometna reprezentacija igra u subotu navečer u Philadelphiji utakmicu 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Gane, susret koji Vatrenima ima odlučujuću važnost za plasman u nokaut-fazu turnira.
Hrvatska nogometna reprezentacija igra u subotu navečer u Philadelphiji utakmicu 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Gane, susret koji Vatrenima ima odlučujuću važnost za plasman u nokaut-fazu turnira.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska u dvoboj ulazi s mogućnošću da skupinu završi na jednoj od prve tri pozicije, ali i s opcijom ranog ispadanja, dok Gana već osigurava plasman u sljedeću fazu natjecanja.
Hrvatska u dvoboj ulazi s mogućnošću da skupinu završi na jednoj od prve tri pozicije, ali i s opcijom ranog ispadanja, dok Gana već osigurava plasman u sljedeću fazu natjecanja.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na stadionu u Philadelphiji okuplja se niz uzvanika iz hrvatskog javnog i sportskog života koji utakmicu prate uživo s tribina.
Na stadionu u Philadelphiji okuplja se niz uzvanika iz hrvatskog javnog i sportskog života koji utakmicu prate uživo s tribina.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Među njima su bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Ante Vučemilović Šimunović, izvršni direktor i prvi dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza te bivši predsjednik Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije.
Među njima su bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Ante Vučemilović Šimunović, izvršni direktor i prvi dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza te bivši predsjednik Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Utakmicu prate i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, kao i Damir Mišković, hrvatski poduzetnik te predsjednik HNK Rijeke od 2012. godine.
Utakmicu prate i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, kao i Damir Mišković, hrvatski poduzetnik te predsjednik HNK Rijeke od 2012. godine.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na tribinama se nalazi i Davor Ivić, na čelu Županijskog nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije, kao i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.
Na tribinama se nalazi i Davor Ivić, na čelu Županijskog nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije, kao i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatsku reprezentaciju u Philadelphiji predstavlja i Stipe Pletikosa, tehnički direktor reprezentacije, dok je na tribinama i Pjer Šimunović, veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hrvatsku reprezentaciju u Philadelphiji predstavlja i Stipe Pletikosa, tehnički direktor reprezentacije, dok je na tribinama i Pjer Šimunović, veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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