FOTO Pogledajte u čijem društvu Kolinda gleda utakmicu: Pored nje su sve sama poznata imena
Hrvatska nogometna reprezentacija igra u subotu navečer u Philadelphiji utakmicu 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Gane, susret koji Vatrenima ima odlučujuću važnost za plasman u nokaut-fazu turnira.
Među njima su bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Ante Vučemilović Šimunović, izvršni direktor i prvi dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza te bivši predsjednik Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije.
Hrvatsku reprezentaciju u Philadelphiji predstavlja i Stipe Pletikosa, tehnički direktor reprezentacije, dok je na tribinama i Pjer Šimunović, veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama.