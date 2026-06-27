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RAZGOVARALI SMO S NJIM

Novinar iz Gane: Velika je mogućnost da ćemo Hrvatskoj pustiti ovu utakmicu zbog optužnice za silovanje

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
1/6
Autor
Edi Džindo
27.06.2026.
u 20:53

Razgovarali smo sa sportskim novinarom iz Gane, gospodinom Calebom. Rekao nam je da postoji velika mogućnost da će Gana u ovoj utakmici čak i ciljati na poraz, kako ne bi završili drugoplasirani i morali igrati u Torontu, gdje njihov veznjak Thomas Partey ne bi mogao igrati. Zbog optužnice za silovanje u Velikoj Britaniji njemu je uskraćena viza za Kanadu

Navijači su polako počeli pristizati na Philadelphia stadion. Tek nekoliko stotina hrvatskih navijača je ušlo u prvih pola sata, otkako su se otvorila vrata stadiona, to jest između 20:00 i 20:30 po hrvatskom vremenu. Većina hrvatskih navijača se na stadionu očekuje oko 21 sat i 30 minuta, dakle sat i pol vremena prije početka utakmice. 

Kišno vrijeme u Philadelphiji je zabrinulo mnoge. Ne samo zbog činjenice da stadion gotovo pa i nije natkriven, s jako malim postotkom tribina koje imaju krov, već i zbog potencijalnih udara munja. Podsjetimo, ukoliko munja udari u radijusu od 16 kilometara od stadiona, utakmica bi se morala prekinuti te potencijalno i odgoditi. Na svu sreću, zasad prognoze govore da je mogućnost za kišu puno veća nego mogućnost za grmljavinu.

Razgovarali smo sa sportskim novinarom iz Gane, gospodinom Calebom. Rekao nam je da postoji velika mogućnost da će Gana u ovoj utakmici čak i ciljati na poraz, kako ne bi završili drugoplasirani i morali igrati u Torontu, gdje njihov veznjak Thomas Partey ne bi mogao igrati. Zbog optužnice za silovanje u Velikoj Britaniji njemu je uskraćena viza za Kanadu. Pokušaji čelnika Nogometnog saveza Gane i državnog vrha, nisu urodili plodom te je stav kanadskih vlasti ostao isti, a Fifa je odlučila da se u čitavu situaciju neće miješati. Partey je zbog toga propustio utakmicu protiv Paname, a isto mu slijedi i u slučaju da Gana natjecanje u skupini L završi kao drugoplasirana momčad, dakle ispred Hrvatske. Kolega Caleb smatra da je Partey najvažniji igrač Gane te da je njihovoj reprezentaciji bolje igrati čak i protiv jačeg protivnika, samo da Partey bude u sastavu.

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Ključne riječi
SP 2026. Gana reprezentacija

Komentara 13

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KU
Kujttim
21:14 27.06.2026.

Pila naopako. Naravno da Gana neće pustiti utakmicu i naravno da će u utamici 1/16 finala dati još više kao momčad jer je jednom od najboljih igrača uskraćena viza. ako Gana pobijedi Hrvatsku, a Panamu je već pobijedila, a od engleza nisu primili gol, oni su napravili ogroman upjeh. Njih ima 23 milijuna, ne smiju se igrati s ugledom i puštati utakmice jer će im se to, prije ili kasnije, obiti o glavu.

HI
Hrvat iz Prigorja
21:25 27.06.2026.

Da bi se u istinu dogodilo, FIFA bi ih "ohladila" barem na 5 godina. Kako moreš biti g.... p da to peneseš ili je to smišljena provokacija od vl

Avatar Marko
Marko
21:56 27.06.2026.

<Ako budu u finalu neka isto onda puste..

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