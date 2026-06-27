Neobična situacija prije utakmice: Redari nisu dozvolili Modriću da uđe na stadion

Zanimljiva situacija odvila se unutar zidina Lincoln Financial Fielda - stadiona u Philadelphiji na kojem Hrvatska u ovim trenucima igra treću utakmicu grupne-faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. Reprezentativci obiju zemalja stigli su na stadion na poseban ulaz te krenuli prema svlačionicama, ali redari na stadionu nisu pustili kapetana vatrenih Luku Modrića da uđe.

Razlog tome jest što je Modrić zaboravio izvaditi akreditaciju pri pokušaju ulaska. Iako su najvjerojatnije znali o kome se radi, redari su od hrvatskog kapetana tražili da izvadi akreditaciju iz džepa što je i učinio te su ga nakon toga pustili. Drugi hrvatski reprezentativci nisu imali sličnih problema.

Foto: Screenshot/HRT

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Modrić večeras igra svoju 201. utakmicu za hrvatsku nacionalnu selekciju. Protiv Paname u drugom kolu postao je tek drugi Europljanin nakon Cristiana Ronalda koji je odigrao 200 utakmica za svoju reprezentaciju. Nadajmo se da će upisati još podosta nastupa na ovom Mundijalu, a možda i nakon njega.

Hrvatskoj treba pobjeda kako bi preskočila Ganu na ljestvici i prošla kao jedna od dvije prvoplasirane reprezentacije. Vatrenima bi vrlo vjerojatno bio dovoljan i remi kako bi prošli kao jedna od osam najboljih trečeplasiranih reprezentacija.