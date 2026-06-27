Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Hrvatska opet vodi protiv Gane i sada smo drugi u skupini
Novinar iz Gane: Velika je mogućnost da ćemo Hrvatskoj pustiti ovu utakmicu zbog optužnice za silovanje
Neobična situacija prije utakmice: Redari nisu dozvolili Modriću da uđe na stadion
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONOSIMO UŽIVO ATMOSFERU

VIDEO Pogledajte ludnicu u centru Zagrebu na paklenih 30 stupnjeva: Grad ne spava, trg je premali za sve navijače

Atmosfera u Zagrebu
Foto: Dario Topić
1/9
Autori: Dario Topić, Mateja Papić
27.06.2026.
u 23:59

S terena se javlja naš reporter Dario Topić, a sva događanja iz centra grada, kao i atmosferu iz daleke Philadelphije, pratite uživo na našem portalu.

Zagreb večeras ne spava. Zbog utakmice koja kroji sudbinu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, centar metropole pretvorio se u jedno veliko, crveno-bijelo more. Trg bana Jelačića već je premali za sve one koji su došli bodriti Hrvatsku u ključnom dvoboju protiv Gane, a navijačka euforija raste sa svakom minutom. S terena se javlja naš reporter Dario Topić, a sva događanja iz centra grada, kao i atmosferu iz daleke Philadelphije, pratite uživo na našem portalu.

Tijek događanja uživo:

23:55 JAVLJANJE DARIJA TOPIĆA

Na poluvremenu iz Zagreba stižu prve reakcije. Atmosfera se ne smiruje, a navijači i dalje u velikom broju prate utakmicu i čekaju nastavak dvoboja Hrvatske i Gane.

23:50 REAKCIJA NA GOL

Hrvatska je u 3. kolu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. u Philadelphiji povela 1:0 protiv Gane, a junak utakmice je Petar Sučić, koji je u 31. minuti snažnim udarcem s oko 20 metara pogodio lijevi kut ganskog gola. Pogodak je doveo do potpunog ludila na Trgu bana Jelačića, a atmosferu pogledajte u videu Večernjeg lista.

Slavlje u Zagrebu

23:00 TRG JE PUN

Trg bana Jelačića je pun. Navijači su potpuno ispunili središte Zagreba, a atmosfera je dosegla vrhunac uoči početka utakmice Hrvatske i Gane.

Atmosfera u Zagrebu
Foto: Dario Topić

22:45 IZVJEŠTAJ DARIJA TOPIĆA

U Zagrebu, kao i u mnogim hrvatskim gradovima, večeras nitko ne spava. Ulice i trgovi u centru metropole ispunjeni su “kockicama”. Mjesta u kafićima nema, stolovi su se rezervirali danima unaprijed. Rijeke ljudi slijevaju se na Trg bana Jelačića, gdje će bodriti vatrene. Stigla je i ogromna zastava, a navijači su uvjerenu u pobjedu večeras i već spremaju slavlje do dugo u noć. Trgom se ore domoljubne budnice i navijačke pjesme, a susreli smo i brojne strance, bilo radnike, bilo turiste koji navijaju za Hrvatsku. Možda je i bolje što je utakmica ovako kasno navečer jer u 22 sata na Cvjetnom trgu bilo je 30 stupnjeva Celzijevih.

Atmosfera u Zagrebu
Atmosfera u Zagrebu

22:30 UVODNE INFORMACIJE

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska u ovaj susret ulazi pod pritiskom rezultata, ali i s jasnom računicom: pobjeda gotovo sigurno donosi prolazak dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan uz rasplet ostalih utakmica. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je fokus isključivo na igri i protivniku koji ima jasne kvalitete. “Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Vjerujemo u ono što radimo”, rekao je Dalić, dodajući kako će Hrvatska tijekom utakmice imati i taktičke prilagodbe, posebno u defenzivnim fazama.

22:20 ATMOFERA U AMERICI

Večerašnja utakmica igra se u Philadelphiji, gdje će Vatreni ponovno imati snažnu podršku s tribina. Hrvatski navijači stigli su iz svih krajeva svijeta, a u gradu je već u subotu zavladala prava “hrvatska fešta” – razvijena je impozantna hrvatska zastava duga oko 100 metara, a posebnu pozornost privukla je i viralna snimka navijača koji su “upali” na jedno vjenčanje i pretvorili ga u neplaniranu nogometnu proslavu. Unatoč kiši koja pada u Philadelphiji, atmosfera uoči utakmice i dalje je iznimno dobra. Prizore iz Amerike pogledajte ovdje.

FOTO Hrvatski navijači odlično se zabavljaju, ne smeta im ni kiša u Philadelphiji
Atmosfera u Zagrebu
1/21
Ključne riječi
hrvatski navijači Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
23:31 27.06.2026.

Smiju li pjevati što vole ili moraju zvati sektu da ih pitaju!?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!