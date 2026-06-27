VIDEO Pogledajte ludnicu u centru Zagrebu na paklenih 30 stupnjeva: Grad ne spava, trg je premali za sve navijače

Zagreb večeras ne spava. Zbog utakmice koja kroji sudbinu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, centar metropole pretvorio se u jedno veliko, crveno-bijelo more. Trg bana Jelačića već je premali za sve one koji su došli bodriti Hrvatsku u ključnom dvoboju protiv Gane, a navijačka euforija raste sa svakom minutom. S terena se javlja naš reporter Dario Topić, a sva događanja iz centra grada, kao i atmosferu iz daleke Philadelphije, pratite uživo na našem portalu.

Tijek događanja uživo:

23:55 JAVLJANJE DARIJA TOPIĆA

Na poluvremenu iz Zagreba stižu prve reakcije. Atmosfera se ne smiruje, a navijači i dalje u velikom broju prate utakmicu i čekaju nastavak dvoboja Hrvatske i Gane.

23:50 REAKCIJA NA GOL

Hrvatska je u 3. kolu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. u Philadelphiji povela 1:0 protiv Gane, a junak utakmice je Petar Sučić, koji je u 31. minuti snažnim udarcem s oko 20 metara pogodio lijevi kut ganskog gola. Pogodak je doveo do potpunog ludila na Trgu bana Jelačića, a atmosferu pogledajte u videu Večernjeg lista.

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23:00 TRG JE PUN

Trg bana Jelačića je pun. Navijači su potpuno ispunili središte Zagreba, a atmosfera je dosegla vrhunac uoči početka utakmice Hrvatske i Gane.

Foto: Dario Topić

22:45 IZVJEŠTAJ DARIJA TOPIĆA

U Zagrebu, kao i u mnogim hrvatskim gradovima, večeras nitko ne spava. Ulice i trgovi u centru metropole ispunjeni su “kockicama”. Mjesta u kafićima nema, stolovi su se rezervirali danima unaprijed. Rijeke ljudi slijevaju se na Trg bana Jelačića, gdje će bodriti vatrene. Stigla je i ogromna zastava, a navijači su uvjerenu u pobjedu večeras i već spremaju slavlje do dugo u noć. Trgom se ore domoljubne budnice i navijačke pjesme, a susreli smo i brojne strance, bilo radnike, bilo turiste koji navijaju za Hrvatsku. Možda je i bolje što je utakmica ovako kasno navečer jer u 22 sata na Cvjetnom trgu bilo je 30 stupnjeva Celzijevih.

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22:30 UVODNE INFORMACIJE

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska u ovaj susret ulazi pod pritiskom rezultata, ali i s jasnom računicom: pobjeda gotovo sigurno donosi prolazak dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan uz rasplet ostalih utakmica. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je fokus isključivo na igri i protivniku koji ima jasne kvalitete. “Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Vjerujemo u ono što radimo”, rekao je Dalić, dodajući kako će Hrvatska tijekom utakmice imati i taktičke prilagodbe, posebno u defenzivnim fazama.

22:20 ATMOFERA U AMERICI

Večerašnja utakmica igra se u Philadelphiji, gdje će Vatreni ponovno imati snažnu podršku s tribina. Hrvatski navijači stigli su iz svih krajeva svijeta, a u gradu je već u subotu zavladala prava “hrvatska fešta” – razvijena je impozantna hrvatska zastava duga oko 100 metara, a posebnu pozornost privukla je i viralna snimka navijača koji su “upali” na jedno vjenčanje i pretvorili ga u neplaniranu nogometnu proslavu. Unatoč kiši koja pada u Philadelphiji, atmosfera uoči utakmice i dalje je iznimno dobra. Prizore iz Amerike pogledajte ovdje.