Vlak u Zagrebu izletio iz tračnica, lokomotiva završila na jumbo plakatu

Oko 9,30 sati zagrebačka policija zaprimila je dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz pomoćnih tračnica u Zagrebu kod podvožnjaka Dubravica. Kretala se iz smjera zapada prema istoku. Iz policije kažu da nema ozlijeđenih osoba, te da nema zastoja.

HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju. Do nesreće je došlo u 8.55 na kolodvoru Podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi modela 2041-103 i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek Cemexa. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a HŽ Cargo navodi da, osim materijalne štete, nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine, piše tportal.