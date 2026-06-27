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NESREĆA NA PRUZI

Vlak u Zagrebu izletio iz tračnica, lokomotiva završila na jumbo plakatu

Zagreb: Vlak iskočio iz tračnica i udario u jumbo plakat
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autori: Hina, Maša Ilotić Šuvalić, Večernji.hr
27.06.2026.
u 10:58

Iz policije kažu da nema ozlijeđenih osoba, te da nema zastoja, a očevid je u tijeku.

Oko 9,30 sati zagrebačka policija zaprimila je dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz pomoćnih tračnica u Zagrebu kod podvožnjaka Dubravica. Kretala se iz smjera zapada prema istoku. Iz policije kažu da nema ozlijeđenih osoba, te da nema zastoja.

HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju. Do nesreće je došlo u 8.55 na kolodvoru Podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi modela 2041-103 i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek Cemexa. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a HŽ Cargo navodi da, osim materijalne štete, nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine, piše tportal.

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Ključne riječi
Tračnice vlak Gajnice

Komentara 10

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PB
pb1520
14:40 27.06.2026.

Stojovođa je gledao u plakat, a ne na cestu i eto ti nesreće.

K3
Kresimir_3007
13:46 27.06.2026.

Prebrzo je jurio. Ali sad kad završimo nizinsku prugu Rijeka - Zagreb, jurit će i brže.

NO
Normalniživot
11:28 27.06.2026.

Zbog klimatskih promjena su se izdužile i iskrivile tračnice i zato je manevarka iskočila! Kriv je HDZ i Plenković! Da se slušalo Tomaševića, bilo bi ugodnih 25 a ne 35.

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"Oduzeli ste gotovo sve ovlasti mjesnim odborima i gradskim četvrtima i onda provodite anketu o tome imaju li smisla, a Tomica u Dubravu dolazi samo tamo gdje će biti siguran da neće biti običnih građana da ga slučajno ne pitaju kad će njihovi problemi biti riješeni. Ako želite vladati u Dubravi napravite nešto za Dubravu pa će možda netko i glasati za vas. Ili nastavite ratovati po Facebooku. Vremena za to, čini se, imate na pretek", zaključio je Zagrepčanin.

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