FOTO Jelenu Rozgu na nastupu bodrio Ivan Huljić, njegov izraz lica govori više od tisuću riječi

Sve se odvilo tako što je prvo Jelenina kolegica Nina Badrić slučajno spomenula njihovu ljubav za srpski 24sedam. - S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu - rekla je Badrić.
Nina je zatim za IN magazin dodala da je svjesna kako je njezina izjava ispala "nezgodna", a o ovoj temi progovorila je i sama Jelena Rozga. Rozga je na Ninin odgovor rekla: - A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - kazala je splitska pjevačica te tako potvrdila vezu o kojoj se dugo šuška. - I onda je došao i Grašo i sve još jednom potvrdio? - pitali su je novinari. - I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok - zaključila je Jelena.