Netko je uložio čak 1,1 milijun dolara na utakmicu Hrvatske protiv Gane: Evo na čiju se pobjedu kladio

Na Svjetskom prvenstvu 2026. kladioničarska aktivnost doseže ogromne iznose, a jedna od najzanimljivijih oklada vezana je uz susret Hrvatske i Gane. Prema podacima platforme Polymarket, nepoznati korisnik uložio je čak 1,1 milijun dolara na pobjedu Hrvatske u tom dvoboju. U slučaju da se taj ishod ostvari, isplata bi iznosila oko 2,167 milijuna dolara, što znači da bi dobitak bio nešto veći od milijun dolara.

🚨BREAKING: Someone just put $1.1M on Croatia to WIN their match vs Ghana



This pays out $2,167,428.30 on Polymarket pic.twitter.com/BZgH8nr0KX — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 27, 2026

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. protiv Gane, a susret u Philadelphiji i dalje je u tijeku te se rezultati mijenjaju iz minute u minutu.

Nakon ranog vodstva Hrvatske Gana je u drugom dijelu izjednačila, no Hrvatska je ekspresno vratila vodstvo. Trenutačni rezultat je 2:1. “Vatreni” su poveli u 31. minuti golom Petra Sučića koji je s više od 20 metara pogodio za 1:0, no Gana je u drugom dijelu uzvratila i izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti. Za 2:1 Hrvatske zabio je Nikola Vlašić.