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Netko je uložio čak 1,1 milijun dolara na utakmicu Hrvatske protiv Gane: Evo na čiju se pobjedu kladio

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 00:44

U slučaju da se taj ishod ostvari, isplata bi iznosila oko 2,167 milijuna dolara, što znači da bi dobitak bio nešto veći od milijun dolara

Na Svjetskom prvenstvu 2026. kladioničarska aktivnost doseže ogromne iznose, a jedna od najzanimljivijih oklada vezana je uz susret Hrvatske i Gane. Prema podacima platforme Polymarket, nepoznati korisnik uložio je čak 1,1 milijun dolara na pobjedu Hrvatske u tom dvoboju. U slučaju da se taj ishod ostvari, isplata bi iznosila oko 2,167 milijuna dolara, što znači da bi dobitak bio nešto veći od milijun dolara.

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. protiv Gane, a susret u Philadelphiji i dalje je u tijeku te se rezultati mijenjaju iz minute u minutu.

Nakon ranog vodstva Hrvatske Gana je u drugom dijelu izjednačila, no Hrvatska je ekspresno vratila vodstvo. Trenutačni rezultat je 2:1. “Vatreni” su poveli u 31. minuti golom Petra Sučića koji je s više od 20 metara pogodio za 1:0, no Gana je u drugom dijelu uzvratila i izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti. Za 2:1 Hrvatske zabio je Nikola Vlašić.

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija

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