Sedam minuta nadoknade.
Marco Pašalić umjesto Baturine, a Gvardiol umjesto Vlašića.
Gol za Hrvatsku! Modrič je izveo korner, a Vlašić zabio glsvom za 2:1!
Mario Pašalić odlično puca, ali vratar Gane brani!
Mario Pašalić umjesto Kovačića.
Sada smo pali na treće mjesto u skupini, no prolazimo u iduću rundu.
Gol za Ganu! Opet nas je koštao prekid. Dugo se pregledavala snimka, ali je ustanovljeno da je sve u redu. Igrač Gane je bio u zaleđu, ali nije utjecalo na igru.
Stanka za osvježenje.
Žuti karton za Perišića nakon prekršaja.
Prva zamjena kod naših, Matanović umjesto Budimira.
Engleska je golom Kanea povela 2:0 protiv Paname i, čini se, osvojila skupinu.
Engleska je golom Bellinghama povela protiv Paname pa je Hrvatska sada druga.
Ganci su bolje ušli u nastavak i opasniji su.
Fatawu je prošao i opalio, ali iznad gola.
Počeo je nastavak, nema promjena kod Hrvatske.
Ovo je trenutačni poredak u skupini nakon prvih 45 minuta posljednjeg kola.
Kraj prvog dijela, Hrvatska vodi 1:0. Na drugoj utakmici u skupini Engleska i Panama stoje 0:0.
Igrat će se tri minute nadoknade.
Semenyo je prošao po desnoj strani i tukao, prošlo je pored gola. Imali smo sada dosta sreće, prva prilika Gane.
Hrvatska je u ovom trenutku vodeća u skupini jer Engleska stoji 0:0.
Gol za Hrvatsku! Majstorski gol Petra Sučića koji je pogodio s 25 metara!
Kako poluvrijeme ide kraju Hrvatska je sve bolja, od Gane nismo vidjeli ništa. Sada je Perišić pokušao glavom.
Pauza za hidratizaciju, igrači će se osvježiti.
Budimir je pao u kaznenom prostoru Gane, ali je sudac samo odmahnuo rukom.
Pongračić je tukao glavom, ali preko gola.
Prilika za Hrvatsku! Odigrali smo kontru nakon pogreške Ganaca, lopta je došla do Vlašića koji je pogodio vratnicu!
Gledamo vrlo oprezan početak obje momčadi, još nije bilo ozbiljnije prilike niti udarca po golu.
I dalje traje ispitivanje snaga, lopta je uglavnom na sredini terena.
Prošlo je prvih pet minuta utakmice, igra se oprezno s obje sretne, nitko neće srljati.
Počela je utakmica! Idemo, vatreni.
Prije početka će se održati minuta šutnje za sve poginule u Venezueli.
Igrači su na terenu, himna su intonirane i utakmica će uskoro početi!
- Znamo koliko nam znači ova utakmica i koliko je protivnik kvalitetan. Perišić će na lijevom boku čuvati brzog Semenya, a vjerujem da Ivan to može odraditi. Trenutačno je koncentriraniji od Gvardiola. Budimir je pun samopouzdanja nakon gola u prošlom susretu, a u fazi obrane Petar Sučić spuštat će se kako bi pomogao Modriću i Kovačiću u sredini terena. Vjerujemo u ono što radimo - poručio je izbornik Zlatko Dalić za HRT uoči utakmice.
HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić, P. Sučić - Vlašić, Baturina Budimir.
GANA: Asare - Senaya, Adjetey, Luckaasen, Mensah - Owusu, Sibo, Partey - Sulemana, Ayew, Semenyo
Navijači su polako počeli pristizati na Philadelphia stadion. Tek nekoliko stotina hrvatskih navijača je ušlo u prvih pola sata, otkako su se otvorila vrata stadiona, to jest između 20:00 i 20:30 po hrvatskom vremenu. Većina hrvatskih navijača se na stadionu očekuje oko 21 sat i 30 minuta, dakle sat i pol vremena prije početka utakmice.
Kišno vrijeme u Philadelphiji je zabrinulo mnoge. Ne samo zbog činjenice da stadion gotovo pa i nije natkriven, s jako malim postotkom tribina koje imaju krov, već i zbog potencijalnih udara munja. Podsjetimo, ukoliko munja udari u radijusu od 16 kilometara od stadiona, utakmica bi se morala prekinuti te potencijalno i odgoditi. Na svu sreću, zasad prognoze govore da je mogućnost za kišu puno veća nego mogućnost za grmljavinu.
Provjerili smo cjenik na stadionu u Philadelphiji, a cijene su, očekivano, u skladu s američkim standardima i velikim sportskim događajima.
Najjeftinije će proći oni koji piju samo vode, za koju treba izdvojiti 6,99 dolara. Gazirani sok stoji 11,39 dolara, dok će za pivo hrvatski navijači morati izdvojiti između 18 i 21 dolar, ovisno o vrsti.
Što se hrane tiče, jedan od najpoznatijih specijaliteta Philadelphije, cheesesteak, prodaje se za 20,51 dolar. Hot dog stoji 9,17, dok će porcija začinjenih pomfrita navijače koštati 19,93 dolara.
Kada se sve zbroji, navijač koji tijekom utakmice poželi pojesti hot dog i popiti pivo potrošit će gotovo 30 dolara, odnosno oko 26 eura, dok kombinacija cheesesteaka i piva prelazi 40 dolara.
Atmosfera uoči utakmice je sjajna, kao i uvijek kada igra hrvatska reprezentacija. Evo što su našem reporteru u Philadelphiji rekli Darko i Dario iz New Jerseya i Columbusa u Ohiju.
- Očekuje nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa suparnikom koji je osigurao prolazak. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Da napravimo dobar rezultat moramo biti bolji nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. Moramo biti odgovorniji, ne gubiti posjed lopte lako kao do sada, malo smo prespori. Svjesni smo važnosti utakmice, suparnika koji je pun samopouzdanja i energije, bit će teško. Znamo svoj cilj, to ćemo sve popraviti - rekao je izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice.
Računica je zato jasna, pobjeda Hrvatske znači da vatreni preskaču Ganu i u šesnaestinu finala prolaze s jedne od prve dvije pozicije, dok bi remi značio da će Hrvatska grupnu fazu završiti s četiri boda i prošla bi kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Ni u slučaju poraza od Gane, vatreni nisu definitivno ispali s prvenstva.
Postoji scenarij u kojem Hrvatska prolazi u nokaut-fazu s tri boda, ali za to bi joj se morali poklopiti rezultati u skupinama K i J. Ono što je ključno jest da Hrvatska ne smije izgubiti s više od dva pogotka razlike jer bi tada pala ispod Škotske na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija i ispala s Mundijala.
Izgubi li od Gane s golom razlike, Hrvatska se mora nadati kako DR Kongo neće pobijediti Uzbekistan u skupini K jer bi tada da reprezentacija imala četiri boda. Također, Uzbekistan ne smije pobijediti Kongo s najmanje pet golova razlika (ako Hrvatska izgubi s golom razlike) ili četiri i više golova razlika (ako Hrvatska izgubi s dva gola razlike). U tom bi slučaju Uzbekistan imao tri boda i bolju gol-razliku od Hrvatske.
Izgubi li od Gane i poklopi joj se rezultat u skupini K, Hrvatska još mora čekati rezultati skupine J gdje se za drugo mjesto bore Austrija i Alžir. Obje reprezentacije imaju po tri boda tako da njihov susret nikako ne smije završiti neodlučeno želi li Hrvatska proći dalje. Vatrenima bi odgovaralo da Alžir izgubi od Austrije s barem dva pogotka razlike, ako vatreni izgube s dva razlike. Izgubi li Hrvatska s jedan razlike, odgovara joj poraz Alžira nebitno kojom razlikom.
Drugi scenarij iz skupine J kaže da Austrija mora izgubiti s tri pogotka razlike, ako Hrvatska izgubi s jednim, odnosno četiri pogotka razlike ako Hrvatska izgubi s dva razlike. Ako Hrvatska izgubi s jedan razlike, a Austrija s dva, dalje će proći reprezentacija koja je zabila više pogodaka. Isti kriterij primijenit će se ako Hrvatska izgubi s dva, a Austrija s tri razlike.
Prvu nokaut rundu SP-a, 1/16 finala, izborit će po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svih 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih. Hrvatska je kolo prije kraja svoje skupine na trećem mjestu, iza Engleske i Gane. Hrvatska će proći u iduću fazu Mundijala ako osvoji barem bod protiv Gane. Tako bi skupinu završila s četiri boda, što bi značilo da će proći kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
Ovo je trenutačni poredak trećeplasiranih reprezentacija.
Ovo je susret trećeg kola naše skupine L. Hrvatska nakon dvije utakmice ima tri boda, poraz d Engleske i pobjedu nad Panamom.
Dobra večer i dobro došli na novo druženje uz hrvatsku reprezentaciju. Čekanju je kraj i večeras će vatreni na scenu od 23 sata.
Komentara 46
Evo, zašto se Sučić sad prekrstio kad je dao gol?! Je li baš morao dirnuti u osjećajčiče našeg Pofuka, koji sad sigurno vidno iznerviran ne razumije što Bog ima s tim ako je Sučić dao gol?!
Ovaj Balkanac Sanader u zadnje vrijeme propušta terapiju, treba mu netko reć."Bolesna mržnja ubija" !
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
VIDEO Hit iz Philadelphije: Mladenci izašli iz vijećnice, a dočekala ih pjesma hrvatskih navijača
FOTO Jelenu Rozgu na nastupu bodrio Ivan Huljić, njegov izraz lica govori više od tisuću riječi
FOTO Iranci ostavili poruku u svlačionici nakon utakmice s Egiptom: spomenuli i Hrvatsku
Vlak u Zagrebu izletio iz tračnica, lokomotiva završila na jumbo plakatu
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
VIDEO Vlašić se sjajno snašao i zabio za prolazak Hrvatske u šesnaestinu finala
Činilo se kako nas čeka još jedna infarktna završnica, ali onda se u 83. minuti nakon ubačaja iz kuta ukazao Nikola Vlašić
VIDEO Donosimo prve reakcije navijača nakon prvog poluvremena: U jednome se svi slažu
Većina ispitanika slaže se u jednoj stvari - 1:0 neće biti krajnji rezultat
VIDEO Kakva majstorija: Sučić bombom od 120 kilometara na sat probio vrata Gane
Mogla je Hrvatska i ranije do pogotka, ali Vlašić je u 16. minuti pogodio vratnicu
Neobična situacija prije utakmice: Redari nisu dozvolili Modriću da uđe na stadion
Modrić večeras igra svoju 201. utakmicu za hrvatsku nacionalnu selekciju. Protiv Paname u drugom kolu postao je tek drugi Europljanin nakon Cristiana Ronalda koji je odigrao 200 utakmica za svoju reprezentaciju
FOTO Gore tribine u Philadelphiji, Hrvatska ima sjajnu podršku: Ivana Knoll ponovno ukrala pažnju izazovnom kombinacijom
Jedna reprezentacija večeras svim silama navija protiv Hrvatske: Nadaju se potopu vatrenih
Mogli bi se ipak domoći drugog kruga, ako reprezentacije ispred nje znatno pogoršaju svoju gol-razliku
VIDEO Reporteri VL-a na stadionu gdje Hrvatska odlučuje o prolasku skupine: 'Pojavile su se teorije zavjere'
Najveća iznenađenja u početnoj postavi Hrvatske su izostanak Joška Gvardiola i smještanje Nikole Vlašića na poziciju ofenzivnog veznjaka
Urugvajci doživjeli novo poniženje nakon ispadanja sa SP-a
Nakon što su ostali bez plasmana u nokaut-fazu, igrače je dočekala još jedna neugodna vijest
FOTO Hrvatski navijači odlično se zabavljaju, ne smeta im ni kiša u Philadelphiji
Atmosfera uoči utakmice je sjajna iako u Philadelphiji pada kiša.
FOTO /VIDEO Spektakl na ulicama Philadelphije: Krenula velika povorka navijača prema stadionu, vlada luda atmosfera
Ponovno će vatreni imati veliku podršku s tribina, a hrvatski navijači već su sinoć priredili veliko slavlje u Philadelphiji. Razvučena je ogromna hrvatska zastava dimenzija 100 i 12 metara
Naprijed naši Vatreni. S vama u dobru i u zlu.