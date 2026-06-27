FOTO Iranci ostavili poruku u svlačionici nakon utakmice s Egiptom: spomenuli i Hrvatsku

Iran je u posljednjem kolu skupine G remizirao 1:1 protiv Egipta, što mu nije bilo dovoljno za izravan plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, pa sada ovisi o raspletu ostalih skupina i poretku trećeplasiranih momčadi. Ipak, nakon utakmice pažnju javnosti nije privukao samo rezultat, nego i poruka iz iranske svlačionice.

Naime, igrači su ostavili rukom pisanu poruku koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a u kojoj su naglasili vrijednosti časti, poštovanja i fair-playa.

Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattle pic.twitter.com/pDag35oYXt — James Ducker (@TelegraphDucker) June 27, 2026

"Dolazimo iz Irana, zemlje koja već tisućama godina čast stavlja ispred pobjede. Za nas nogomet nije samo borba za rezultat, nego i ispit karaktera. Bodovi se možda mogu osvojiti na mnogo načina, ali poštovanje se ne može. Momčad se može plasirati dalje iz skupine, no samo se poštenjem i čašću može uspravno stajati pred poviješću.

Fair-play nije tek jedno pravilo u nogometu, on je njegova duša. Hvala Seattleu na gostoprimstvu, kao i svim Irancima koji su dali svoje srce, svoj glas i cijelo svoje biće za Iran. Iran uvijek stoji uspravno", stoji u poruci.

Zanimljivo, na dnu su dodali i hashtagove s imenima reprezentacija uključenih u borbu za plasman među najbolje trećeplasirane, među kojima su Austrija, Alžir, Gana, DR Kongo, Uzbekistan i Hrvatska.

U toj računici važnu ulogu ima i Hrvatska, koja se trenutačno nalazi među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, ali za prolaz u nokaut-fazu gotovo sigurno će joj trebati pozitivan rezultat protiv Gane, dakle pobjeda ili barem remi.

U slučaju poraza situacija se znatno komplicira, a rasplet ostalih skupina mogao bi biti presudan.