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FAIR PLAY

FOTO Iranci ostavili poruku u svlačionici nakon utakmice s Egiptom: spomenuli i Hrvatsku

FIFA World Cup 2026 - Group G - Egypt v Iran
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
27.06.2026.
u 17:09

Naime, igrači su ostavili rukom pisanu poruku koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a u kojoj su naglasili vrijednosti časti, poštovanja i fair-playa

Iran je u posljednjem kolu skupine G remizirao 1:1 protiv Egipta, što mu nije bilo dovoljno za izravan plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, pa sada ovisi o raspletu ostalih skupina i poretku trećeplasiranih momčadi. Ipak, nakon utakmice pažnju javnosti nije privukao samo rezultat, nego i poruka iz iranske svlačionice.

Naime, igrači su ostavili rukom pisanu poruku koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a u kojoj su naglasili vrijednosti časti, poštovanja i fair-playa.

"Dolazimo iz Irana, zemlje koja već tisućama godina čast stavlja ispred pobjede. Za nas nogomet nije samo borba za rezultat, nego i ispit karaktera. Bodovi se možda mogu osvojiti na mnogo načina, ali poštovanje se ne može. Momčad se može plasirati dalje iz skupine, no samo se poštenjem i čašću može uspravno stajati pred poviješću.

Fair-play nije tek jedno pravilo u nogometu, on je njegova duša. Hvala Seattleu na gostoprimstvu, kao i svim Irancima koji su dali svoje srce, svoj glas i cijelo svoje biće za Iran. Iran uvijek stoji uspravno", stoji u poruci.

Zanimljivo, na dnu su dodali i hashtagove s imenima reprezentacija uključenih u borbu za plasman među najbolje trećeplasirane, među kojima su Austrija, Alžir, Gana, DR Kongo, Uzbekistan i Hrvatska.

U toj računici važnu ulogu ima i Hrvatska, koja se trenutačno nalazi među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, ali za prolaz u nokaut-fazu gotovo sigurno će joj trebati pozitivan rezultat protiv Gane, dakle pobjeda ili barem remi.

U slučaju poraza situacija se znatno komplicira, a rasplet ostalih skupina mogao bi biti presudan.

Standings provided by Sofascore
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 8

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Avatar Zgubider..
Zgubider..
18:59 27.06.2026.

"...Iran uvijek stoji uspravno..."___Bravo Iran 👏👏👏! A ne ko Ameri, za Dolar bi i majku prodali...

ML
mladaklada
19:51 27.06.2026.

Ha ha, pozivaju se na višetisućljetnu čast, dok istodobno podržavaju režim koji je smaknuo tisuće ljudi u prosvjedima za osnovna ljudska prava, većinom metkom u glavu.

ME
Melkiorr
22:25 27.06.2026.

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Novinar iz Gane: Velika je mogućnost da ćemo Hrvatskoj pustiti ovu utakmicu zbog optužnice za silovanje

Razgovarali smo sa sportskim novinarom iz Gane, gospodinom Calebom. Rekao nam je da postoji velika mogućnost da će Gana u ovoj utakmici čak i ciljati na poraz, kako ne bi završili drugoplasirani i morali igrati u Torontu, gdje njihov veznjak Thomas Partey ne bi mogao igrati. Zbog optužnice za silovanje u Velikoj Britaniji njemu je uskraćena viza za Kanadu

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