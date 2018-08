Uskok podignuo optužnicu zbog namještanja utakmica!

Uskok je nakon provedene istrage, pred osječkim Županijskim sudom, podigao optužicu protiv 23 hrvatska i jednog državljanina BiH zbog primanja i davanja mita, odnosno namještanja utakmica u lokalnim nogometnim ligama.

Prvooptuženi je povjerenik za suđenje Županijskog nogometnog saveza Brodsko-posavske županije i bivši nogometni sudac Davor Špehar za kojega Uskok tvrdi da je radi mita, na traženje desetero suoptuženika, za suđenje utakmica delegirao 'suce koji su bili spremni pristrano suditi u korist pojedinih klubova'.

Sve se navodno događalo u sezoni 2016/2017, točnije od 21. travnja do 23. svibnja 2017. i to za mito od 200 do 500 kuna po utakmici. Devetero okrivljenih nogometnih sudaca su pritom, po tvrdnjama Uskoka, od predstavnika nogometnih klubova kao nagradu za pristrano suđenje primali naknade od 400 do 3000 kuna.

Osim toga 12-okrivljenom te drugo te 13-okrivljenom kao pomoćnim sucima Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje, Uskok stavlja na teret da su 'od trenera jednog nogometnog kluba, primili novčanu nagradu od 900 kuna za pristrano suđenje u korist njegovog kluba na jednoj utakmici', izvijestilo je tužiteljstvo na svojoj internetskoj stranici.

Na opisani način Špehar je navodno zaradio najmanje 16.400 kuna i 100 eura, naveo je Uskok.