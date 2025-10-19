United šokirao Liverpool u najvećem engleskom derbiju: Slavili na Anfieldu po prvi puta nakon gotovo deset godina

U jednom od najvećih derbija engleskog nogometa Manchester United je na gostovanju pobijedio Liverpool sa 2-1 ostvarivši prvu ligašku pobjedu na Anfieldu nakon 2016. godine.

ManU je tada slavio sa 1-0 golom Waynea Rooneyja. United je tada vodio Louis van Gaal, a od tada su promijenili čak sedam menadžera.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gosti su poveli već nakon 63 sekunde golom Bryana Mbeuma. Lopta je nakon sudara Alexisa Mac Allistera i Virgila Van Dijka na sredini terena došla do Brune Fernandesa koji je gurno na krilo do Amada Dialla, a ovaj odmah poslao loptu u prostor do Mbeuma koji je pogodio za vodstvo "Crvenih vragova".

Liverpool je smatrao kako je sudac Michael Oliver trebao prekinuti utakmicu jer je Mac Allister zadobio ozljedu glave, uzrokovanu slučajnim sudarom s laktom suigrača Van Dijka. ManU nije zaustavio igru, već je u nastavku akcije zabio za vodstvo.

Domaćin je mogao izjednačiti u 21. minuti. Sjajno je loptu primio Cody Gakpo na rubu kaznenog prostora i odmah pucao, ali je pogodio desnu stativu. Tri minute kasnije okvir gola se tresao i na suprotnoj strani, pucao je Fernandes, međutim niti on nije imao sreće.

Gakpo je okvir gola uzdrmao i u 33. minuti, kada je njegov udarac "očešao" gredu, ali i u 52. minuti kada je pogodio stativu. Pritisak "Redsa" isplatio se u 78. minuti kada je Gakpo na asistenciju Federica Chiese napokon našao put lopte do mreže. No, radost domaćih navijača nije dugo trajala.

U 84. minuti je Harry Maguire pogodio glavom za 2-1 nakon ubačaja Brune Fernandesa. Liverpool je do kraja susreta jurio izjednačenje, ali nije uspio.

Osim što je ostvario važnu pobjedu u velikom derbiju, United je prvi put pod vodstvom Rubina Amorina spojio dvije ligaške pobjede.

U ranije odigranom susretu Aston Villa je na gostovanju pobijedila Tottenham sa 2-1 ostvarivši petu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Spursi su poveli u petoj minuti golom Rodriga Bentancura, no gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat golovima Morgana Rogersa (37) i Emiliana Buendija (77).

Bila je to peta uzastopna pobjeda u Aston Ville u svim natjecanjima, dok je Tottenham prekinuo niz od sedam susreta bez poraza.

Tottenham je trenutačno šesti sa 14 bodova, pet manje od vodećeg Arsenala, dok je Aston Villa na desetoj poziciji sa 12 bodova.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 19 bodova, Manchester City ima 16, a Bournemouth i Liverpool imaju po 15 bodova. ManU je deveti sa 13 bodova.