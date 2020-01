Umro David Stern, čovjek koji je korjenito izmijenio NBA ligu

David Stern, vizionar i otac moderne NBA lige kojoj je na čelu bio od 1984. do 2014. i zauvijek je izmijenio, umro je u srijedu u dobi od 77 godina, tri tjedna nakon što je doživio moždani udar, objavio je NBA.

"David Stern umro je danas popodne od posljedica izljeva krvi u mozak koji je doživio prije tri tjedna", piše u priopćenju NBA.

"Bio je moj mentor i jedan od mojih dragih prijatelja", rekao je aktualni povjerenik lige, Adam Silver, koji je Sterna naslijedio 2014.

"Zahvaljujući Davidu, NBA je postao globalni brend, čime je on ne samo jedan od najvećih sportskih povjerenika već i jedan od najutjecajnijih gospodarskih lidera svoje generacije", dodao je Silver.

David Stern doživio je izljev krvi u mozak 12. prosinca u restoranu u New Yorku, te je prebačen u bolnici gdje je bio u teškom stanju.

Kroz 30 godina Stern je kao povjerenik izmijenio NBA i od nje stvorio svjetski brend. Za njegovo vrijeme NBA liga je povećala dobit trideset puta i doživjela golemu televizijsku ekspanziju.

On je uveo razne novosti, uključivo pravila o dopingu, ograničenje vrijednosti ugovora igrača i klubova te pravila odijevanja.

"David Stern bio je najvažniji 'neigrač i netrener' koji je ikada prošao kroz NBA i nitko mu nije ni blizu", rekao je Bill Simmons, autor knjige "The Book of Basketball: The NBA".