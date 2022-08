Umorne smo, fizički i psihički, ali kad je dobra atmosfera...

Božana Butigan napunit će 19. kolovoza 22 godine, a jedna je do stožernih igračica ženske odbojkaše reprezentacije Hrvatske koja je nedavno zborila plasman u Ligu nacija, elitno natjecanje 16 najboljih svjetskih reprezentacija. Igra na mjestu srednjeg blokera, a u inozemstvo je otišla s 20 godina, i to odmah u vrlo jaki talijanski klub Conegliano.

No, kako tamo nije dobivala potrebnu minutažu, preselila se u Bergamo gdje ostaje i sljedeću sezonu. Karijeru je počela u Čapljini, a potom je četiri sezone odradila u zagrebačkoj Mladosti. Iza nje je dobra polusezona, proigrala je, puna je samopouzdanja, a to se, uostalom, i vidi iz svakog poteza koji napravi u hrvatskoj reprezentaciji. I protiv Portorika u polufinalu, i protiv Belgije u finalu, ona je bila među nositeljima ovog sjajnog rezultata.

– Jesmo, željele smo, nadale se, čim smo se prihvatili organizacije Challenger kupa, vjerovale smo da je to moguće. Mislim da smo svima sada pokazale da za ovu ekipu, kada ima pravu atmosferu i okruženje, nema prepreka. Mi smo vjerovale, ljudi u Savezu stali su iza nas i to je postala dobitna kombinacija. Uz nas su cijelo vrijeme, ništa nam ne nedostaje – rekla je Božana.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL 28.05.2022., Varazdin, Arena Varazdin - Zlatna europska liga odbojkasica, Hrvatska - Slovacka. Bozana Butigan Photo: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Kako ste zadovoljni svojom igrom?

– Zadovoljna sam, ali moja dobra igra ništa ne znači ako nema i dobre igre cijele ekipe, jer jedna drugu nosimo. Svatko je od nas odradio svoj dio posla i to je rezultiralo ovim uspjehom, a ne moja dobra individualna partija, ili bilo čija druga. Ovo je timski sport – dodala je naša odbojkašica.

U odnosu na prethodne dvije akcije, Zlatnu skupinu Europske lige i Mediteranske igre, bile ste jače za dvije standardne članice prve postave, Samantu Fabris i Luciju Mlinar. Uzgred, izbornik Akbas povjerenje je na Challenger kupu dao jednoj šestorki, plus libero, dok su ostale igračice ulazile tek sporadično, kao taktičke izmjene. Je li ta spoznaja vama iz postave davala mirnoću ili je možda donosila i određeni pritisak?

– Puno nam je značilo što su nam se priključile Samanta i Lucija, radi se o iskusnim igračicama koje su donijele potrebnu stabilnost u ekipu. A što se prve postave tiče, kod izbornika Akbasa tu nema tajni, on na dan utakmice odredi postavu, da se svi možemo pripremiti, i to je funkcioniralo dobro. Mi smo se odlično slagale u igri, dobro osjećale na terenu i on je to vidio. Ali i djevojke s klupe su tu jednako važne jer samo tim pobjeđuje, a to nas je krasilo cijelo vrijeme – naglasila je Božana.

U Zadru ste već kao doma?

– Odlično smo se tu osjećale i zahvalne smo svima, od ljudi u hotelu gdje smo imale vrhunski tretman, svih u organizaciji u i oko dvorane, do publike koja je došla u lijepom broju i koja nas je podržala. Nadam se da smo im uspjeli uzvratiti za tu podršku.

Ostali ste u Bergamu, što tamo očekujete u novoj sezoni?

– U Bergamu sam u drugom dijelu prošle sezone dobila pravu priliku iako se klub borio za opstanak. Imala sam jako dobrih partija tamo, ali isto tako – ne bi se ništa učinilo bez kompletne ekipe. Za sljedeću smo se godinu pojačali, želimo biti u stabilnoj sredini i eventualno osigurati doigravanje.

Nakon desetak dana odmora slijede pripreme u Osijeku, kvalifikacije za Europsko prvenstvo dogodine i na kraju svjetsko prvenstvo koje počinje sredinom rujna u Poljskoj i Nizozemskoj. Sigurno vam nije lako pratiti taj ritam?

– Naporno je, umara nas to i fizički i psihički jer je reprezentativni program nikada dulji, nije bilo vremena za odmor od napornih klupskih sezona, a nakon SP-a odmah krećemo u nove. Ali, kada je dobra atmosfera, kada nas prate rezultati, onda je sve lakše i nemamo za čime žaliti. Nije problem kada se radi ono što voliš. Uspjela sam u ovoj stanci otići kući, do Hercegovine, potom malo na more i začas je došao nastavak priprema u Osijeku – zaključuje srednja blokerica hrvatske reprezentacije.

Prvu utakmicu kvalifikacija za EP Hrvatska igra 21. kolovoza u Osijeku protiv Ovčjih Otoka. U skupini su još Rumunjska i Izrael.

