VIDEO Tukla djevojku nogom u glavu dok je ležala na podu, snimku incidenta je teško gledati

Na amaterskoj futsal utakmici u Brazilu dogodile su se šokantne scene nakon što je Lara do Nascimento Costa brutalno nasrnula na dvije protivničke igračice.

Sve je počelo nakon jednog prekršaja. Dok je jedna suparnička igračica ležala na parketu, Costa ju je dvaput nogom udarila u glavu. Nekoliko trenutaka kasnije šakom je u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala spriječiti napad.

Cijeli incident trajao je svega pet sekundi, a napadnuta Ana Julia Alencar zbog ozljeda je prevezena u bolnicu.

Nakon disciplinskog postupka Lara do Nascimento Costa kažnjena je petogodišnjom zabranom nastupa na svim natjecanjima u organizaciji Sportske lige Eusébio. Osim nje, zbog incidenta je sankcionirana i njezina momčad. Video možete pogledati u nastavku, no upozoravamo da je uznemirujuće.