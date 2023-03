Ugledni medij objavio veliku vijest: Poznata je budućnost Joška Gvardiola. Ima ponudu četiri giganta

Hrvatski reprezentativni stoper Joško Gvardiol želja je mnogih europskih klubova, ali njegov RB Leipzig ne pomišlja prodati najvećeg dragulja. Njemački novinar Florian Plettenberg iz Sky Sportsa tvrdi da posjeduje informacije prema kojima vatreni neće nigdje otići u nadolazećem ljetnom prijelaznom roku. Bikovi iz Leipziga ga smatraju krucijalim igračem i nemaju namjeru prodati stopera za kojim je poludjela cijela Europa.

- Vodstvo Leipziga definitivno želi zadržati Gvardiola do ljeta 2024.! Ni pod koju cijenu neće ga prodati ovog ljeta. Saznajemo da ih ni ponuda od oko 100 milijuna eura neće natjerati da promijene mišljenje. Puno je zainteresiranih: Real, Chelsea, Manchester City, Liverpool... - objavio je Plettenberg.

To bi trebalo značiti da Gvardiol ostaje u Njemačkoj i nakon 1. srpnja biti će aktivirana klauzula prema kojoj može otići za najmanje 110 milijuna eura. Sjajne su to vijesti i za zagrebački Dinamo koji ga je transferirao u bundesligaša za 18.8 milijuna eura.

Ukoliko bude prodan za spomenuti iznos, hrvatski prvak će uprihoditi 18.2 milijuna eura, što je zaista sjajna cifra.

