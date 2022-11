UFC ima novog prvaka, Pereira veličanstvenim preokretom svladao Adesanya

Alex Pereira je novi prvak UFC-ove srednje kategorije. Brazilac (7-1) je u glavnoj borbi UFC 281 priredbe u Madison Square Gardenu veličanstvenim preokretom i prekidom u petoj rundi pobijedio Israela Adesanya (23-2).Izzy je u toj borbi pokušao šesti put obraniti naslov i bio je na dobrom putu sve do posljednje runde.

Alex je odmah pokušao nogom napasti Israela, ali je Adesanya izmaknuo udarac. Obojica su držali sredinu oktogona i nastavili udarati ‘kickovima’. Pereira je napadao, a Adesanya bolje pogađao. U posljednjoj sekundi Israel je sjajnom pogodio Alexa, koji je nakon lijevog krošea izgubio ravnotežu. Brazilca je spasio zvuk sirene, piše Croring.

U drugoj rundi Pereira je ponovno krenuo napadački te prijetio ‘kickovima’, dok je Adesanya znalački uzvraćao. Israel je dvaput pokušao rušiti Alex, ali u tome nije uspio. No u posljednjim sekundama Brazilac je uzvratio i srušio Adesanyu.Izzy je u trećoj rundi napokon rušio Alexa, te uhvatio dominantu poziciju i udarcima pokušao raditi štetu svojem protivniku. Odlično je kontrolirao borbu i nije dopustio Brazilcu ni trenutak predaha.

Pereira je bio poprilično umoran te je bio nešto slabije agresivniji u nastavku. Adesanya je nastavio dobro udarati, te je sredinom četvrte runde ponovno pritisnuo Alexa na ogradu koji je bio sve sporiji. U zadnjoj minuti Izzy je ponovno pokušao srušiti Brazilca. Alex je u posljednju rundu ponovno krenuo nešto agresivnije, jer je znao da gubi 1-3 u rundama i treba mu prekid za pobjedu.

Sredinom runde Brazilac je povezao nekoliko snažnih udaraca i prvak je bio dobro uzdrman. Pereira je nastavio udarati, a onda je sudac zaustavio borbu. Alex Pereira je tako u svom četvrtom nastupu za najveću MMA promociju stigao zlatnog pojasa, dok je Israelu Adesanyi to prvi poraz u srednjoj kategoriji.

Weili Zhang vratila je pojas prvakinje slamka kategorije u svoje vlasništvo. Kineskinja je u sunaslovnoj borbi prekidom početkom druge runde svladala Amerikanku Carlu Esparzu. Weili se vratila na tron na kojem je bila još prošle godine kada je u travnju izgubila protiv Rose Namajunas. Nije bila uspješna ni u revanšu koji je uslijedio šest mjeseci kasnije. Prva runda je bila neizvjesna, ali je Kineskinja za nijansu bila bolja, no pitanje pobjednice riješeno je početkom nastavka. Weili je na tlu uhvatila Carlu te ‘submissionom’ (rear-naked choke) završila posao. Kineskoj borkinji je to bila 23. pobjeda u karijeri i druga u nizu. Carla po drugi put nije uspjela obraniti pojas prvakinje.

Dustin Poirier i Michael Chandler ponudili su jednu od najboljih borbi ove sezone, a slavio je Diamond gušenjem u trećoj rundi bespoštedne borbe. A prva runda je bila tolika zanimljiva i uzbudljiva, jedna od najboljih u posljednje vrijeme. Obojica su krenuli otvoreno, te izmijenili mnogo udaraca. Chandler je u prvom dijelu bio vrlo agresivan i sjajno je pogađao Poiriera, baš onako kako se i očekuje između ponajboljih boraca lake kategorije. Michael je dominirao do zadnje minute, a onda se Poirier čudesno oporavio i ozbiljno zaprijetio. Chandler je rundu završio krvavim licem. U drugoj rundi Michael je sjajno kontrolirao Dustina i hrvanjem uzeo rundu. No ponovno se sve promijenilo u posljednjoj rundi. Chandler je u jednoj izmjeni na tlu izgubio poziciju i završio na leđima. Poirier je zavukao ruku pod Michaelovu bradu i natjerao protivnika na predaju.

Poirier se vratio pobjedom nakon poraza protiv Charlesa Oliveire u borbi za pojas, te je potvrdio kako je i dalje među najboljima u lakoj kategoriji. Diamond bi mogao biti sljedeći izazivač nakon što Makhachev pokuša obraniti naslov protiv Volkanovskog. Meč je dogovoren za veljaču u Perthu. Sjajni Chris Gutierrez je brutalnim nokautom u prvoj rundi poslao legendarnog Frankieja Edgara u mirovinu. Gutierrez je odmah krenuo vrlo ozbiljno te je prvo pogodio laktom, a onda i koljenom Edgara u bradu i tako ekspresno stigao do pobjede. Za to mu je trebalo samo dvije minute. Edgar je svoju veliku karijeru završio petim porazom u zadnjih šest borbi. Gutierrez bi ovim trijumfom mogao ući među 15 najboljih boraca bantam kategorije.

Dan Hooker je u povratničkoj borbi u laku kategoriji izborio pobjedu protiv sjajnog borca na tlu Peruanca Claudija Puellesa. A Novozelanđanin je do trijumfa stigao na vrlo bizaran način prekidom u drugoj rundi. Puelles je imao pet pobjeda u nizu, ali je u najvažnijoj borbi karijere razočarao. Sjajno je otvorio borbu, te je Hookerovu nogu uhvatio ‘Imanari rollom’. Dvaput je pokušao izvesti polugu na peti, ali je morao pustiti. Od tog trenutka sve mu je krenulo u krivo. Hooker je u nastavku preuzeo kontrolu, te Puellesa počeo pogađati direktima i ‘kickovima’. Peruanac se stalno počeo bacati i tražio je borbu na tlu. No novozelandski borac je nastavio udarati s distance i poslije nekoliko udaraca Peruanac je posustao. Legao je na tlo i sudac je prekinuo borbu. Hooker je nakon dva poraza stigao do 22. pobjede u karijeri.

U uvodnim borbama Renato Moicano je ‘submissionom’ (rear-naked choke) u prvoj rundi svladao Brada Riddell, a Ryan Spann je nakon samo 80 sekundi nokautirao Dominicka Reyesa.

Rezultati UFC 281 priredbe:

Alex Pereira def. Israel Adesanya – TKO (punches), 5. runda (2:01)

Weili Zhang def. Carla Esparza – Submission (rear-naked choke), 2. runda (1:05)

Dustin Poirier def. Michael Chandler – Submission (rear-naked choke), 3. runda (2:00)

Chris Gutiérrez def. Frankie Edgar – KO (knee), 1. runda (2:01)

Dan Hooker def. Claudio Puelles – TKO (body kick), 2. runda (4:06)

Uvodne borbe:

Renato Moicano def. Brad Riddell – Submission (rear-naked choke), 1. runda (3:20)

Ryan Spann def. Dominick Reyes – KO (punches), 1. runda (1:20)

Molly McCann def. Erin Blanchfield – Submission (kimura), 1. runda (3:37)

Andre Petroski def. Wellington Turman – jednoglasna odluka sudaca (30–27, 30–27, 29–28)

Matt Frevola def. Ottman Azaitar – KO (punch), 1. runda (2:30)

Karolina Kowalkiewicz def. Silvana Gómez Juárez – jednoglasna odluka sudaca (29–28, 29–28, 29–28)

Michael Trizano def. Choi Seung-woo KO (punches), 1. runda (4:51)

Montel Jackson def. Julio Arce – jednoglasna odluka sudaca (30–27, 30–27, 29–28)

Carlos Ulberg def. Nicolae Negumereanu – KO (punches), 1. runda (3:44).