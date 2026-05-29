Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORUKA NAVIJAČIMA

Atletico na urnebesan način odgovorio na Alvarezov transfer u Barcelonu: Evo što nude za Yamala

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
29.05.2026.
u 18:42

Vodstvo Atletica je zasigurno još uvijek ogorčeno i zbog slične situacije s Antoineom Griezmannom otprije nekoliko godina

U posljednje vrijeme mnogi strani mediji pišu kako je samo pitanje vremena prije nego što ponajbolji igrač madrdskog Atletica Julian Alvarez potpiše za Barcelonu. Spominje se odšteta od 120 milijuna eura, a mediji navode kako je dogovor između igrača i Barcelone postignut te da preostaje samo da se klubovi dogovore. Čini se kako se u Atleticu ne slažu s tim.

Serijom objava na društvenim mrežama odgovorili su na nagađanja medija i pokazali kako nemaju namjere jednog od ključnih igrača prodati ligaškom rivalu. "Za nekoliko minuta objavit ćemo priopćenje o relevantnoj temi koja stvara brojne dezinformacije" - napisali su na društvenim mrežama pa potom objavili poruku vezanu za najboljeg mladog igrača svijeta, Laminea Yamala:

- HERE WE GO! Poslali smo faks Barceloni s našom ponudom za transfer: 4 ulaznice za sutrašnji koncert Bad Bunnyja, godišnju pretplatu na ABC i vrećicu sjemenki suncokreta. Željno iščekujemo odgovor kako bismo pripremili 'objavu' - napisali su uz fotograjifu Yamala u dresu Atletica i tako se narugali velikom rivalu.

Niz objava zaključili su porukom: "I zapamtite, trebalo nam je samo pet minuta da stvorimo ovu lažnu objavu."

U klubu su očito frustrirani činjenicom da mediji njihovom najboljem igraču praktički već oblače Barcelonin dres. 

Vodstvo Atletica je zasigurno još uvijek ogorčeno i zbog slične situacije s Antoineom Griezmannom otprije nekoliko godina kada je Francuz na posljetku preselio u Barcelonu. Ovim potezom očito žele poručiti kako se taj scenarij neće ponoviti.
Ključne riječi
Lamine Yamal Atletico Madrid Barcelona Julian Alvarez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!