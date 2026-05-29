Atletico na urnebesan način odgovorio na Alvarezov transfer u Barcelonu: Evo što nude za Yamala

U posljednje vrijeme mnogi strani mediji pišu kako je samo pitanje vremena prije nego što ponajbolji igrač madrdskog Atletica Julian Alvarez potpiše za Barcelonu. Spominje se odšteta od 120 milijuna eura, a mediji navode kako je dogovor između igrača i Barcelone postignut te da preostaje samo da se klubovi dogovore. Čini se kako se u Atleticu ne slažu s tim.

Serijom objava na društvenim mrežama odgovorili su na nagađanja medija i pokazali kako nemaju namjere jednog od ključnih igrača prodati ligaškom rivalu. "Za nekoliko minuta objavit ćemo priopćenje o relevantnoj temi koja stvara brojne dezinformacije" - napisali su na društvenim mrežama pa potom objavili poruku vezanu za najboljeg mladog igrača svijeta, Laminea Yamala:

- HERE WE GO! Poslali smo faks Barceloni s našom ponudom za transfer: 4 ulaznice za sutrašnji koncert Bad Bunnyja, godišnju pretplatu na ABC i vrećicu sjemenki suncokreta. Željno iščekujemo odgovor kako bismo pripremili 'objavu' - napisali su uz fotograjifu Yamala u dresu Atletica i tako se narugali velikom rivalu.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Niz objava zaključili su porukom: "I zapamtite, trebalo nam je samo pet minuta da stvorimo ovu lažnu objavu."

U klubu su očito frustrirani činjenicom da mediji njihovom najboljem igraču praktički već oblače Barcelonin dres.

Vodstvo Atletica je zasigurno još uvijek ogorčeno i zbog slične situacije s Antoineom Griezmannom otprije nekoliko godina kada je Francuz na posljetku preselio u Barcelonu. Ovim potezom očito žele poručiti kako se taj scenarij neće ponoviti.