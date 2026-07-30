Hrvatski reprezentativac debitirao na All-Star utakmici: Briljirao Son

Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS lige u Charlotteu porazili s 4-3 najbolje igrače meksičke lige.
Musa, trenutno najbolji strijelac MLS lige, ušao je u igru u 72. minuti.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola,a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a.Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu.
MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.
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