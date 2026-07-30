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BEZ MESSIJA

Hrvatski reprezentativac debitirao na All-Star utakmici: Briljirao Son

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
ISSEI KATO/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 08:59
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Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola,a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi

Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS lige u Charlotteu porazili s 4-3 najbolje igrače meksičke lige. 

Musa, trenutno najbolji strijelac MLS lige, ušao je u igru u 72. minuti. 

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
 


Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola,a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a.Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu.


MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.
Ključne riječi
Heung Min-Son MLS all-star utakmica petar musa

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