Neymar se i službeno oprostio od brazilske reprezentacije

Brazilska nogometna zvijezda Neymar potvrdio je da se povukao iz igranja za brazilsku reprezentaciju nakon poraza od Norveške na Svjetskom prvenstvu.

"Gotov sam s reprezentacijom. Ispisao sam povijest, bio sam jako sretan, dao sam svoju krv i život, ali sada to više ne želim raditi", rekao je Neymar novinarima nakon što je njegov klub Santos u utorak pobijedio venezuelski UCV 4-2 u Copa Sudamerikani.

Brazilski rekorder po broju golova odigrao je samo dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, provevši ukupno 37 minuta na terenu. U tim utakmicama postigao je jedan gol, realizirajući jedanaesterac protiv Norveške, koja je pobijedila u osmini finala 2-1. Nakon te utakmice jasno je dao do znanja da će to biti njegova posljednja s reprezentacijom.

Ova 34-godišnja zvijezda i dalje namjerava igrati za Santos, iako nije započeo u prvoj postavi u utakmici protiv venezuelskog kluba. Ima ugovor do kraja godine.