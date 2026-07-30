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STIGAO JE KRAJ

Neymar se i službeno oprostio od brazilske reprezentacije

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
James Lang/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 00:02
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Brazilski rekorder po broju golova odigrao je samo dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, provevši ukupno 37 minuta na terenu. U tim utakmicama postigao je jedan gol, realizirajući jedanaesterac protiv Norveške

Brazilska nogometna zvijezda Neymar potvrdio je da se povukao iz igranja za brazilsku reprezentaciju nakon poraza od Norveške na Svjetskom prvenstvu.

"Gotov sam s reprezentacijom. Ispisao sam povijest, bio sam jako sretan, dao sam svoju krv i život, ali sada to više ne želim raditi", rekao je Neymar novinarima nakon što je njegov klub Santos u utorak pobijedio venezuelski UCV 4-2 u Copa Sudamerikani.

Brazilski rekorder po broju golova odigrao je samo dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, provevši ukupno 37 minuta na terenu. U tim utakmicama postigao je jedan gol, realizirajući jedanaesterac protiv Norveške, koja je pobijedila u osmini finala 2-1. Nakon te utakmice jasno je dao do znanja da će to biti njegova posljednja s reprezentacijom.

Ova 34-godišnja zvijezda i dalje namjerava igrati za Santos, iako nije započeo u prvoj postavi u utakmici protiv venezuelskog kluba. Ima ugovor do kraja godine.

Ključne riječi
brazilska nogometna reprezentacija Neymar

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